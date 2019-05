Ir noslēgusies divu dienu iepriekšējā balsošana 17 Gulbenes novada vēlēšanu iecirkņos, balsstiesīgajiem piedaloties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Aktivitāte ir bijusi vērā ņemama. Piemēram, Gulbenē divu dienu laika nobalsojis nepilns 100 vēlētāju. Taču vakar apbēdinājušas pēkšņi visā valstī radušās tehniskās problēmas, kuru dēļ vēlētāji varēja balsot tikai dzīvesvietai piesaistītā iecirknī, nevis jebkurā citā, kā tika sludināts iepriekš.

Novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone “Dzirkstelei” stāsta, ka vakar Gulbenes pilsētas vēlēšanu iecirknī šā iemesla dēļ nācās atraidīt kādus 30 vēlētājus. Daži pat esot uzkavējušies iecirknī cerībā, ka elektroniskā sistēma (kura iespējama datu apmaiņa par katru vēlētāju) atsāks funkcionēt un viņi tomēr varēs nobalsot Gulbenē. L.Reinsone saka – šie cilvēki palika neapmierināti, ko arī neslēpa.



Centrālā vēlēšanu komisija vakar ziņoja, ka intensīvi tiek strādāts pie tehnisko problēmu atrisināšanas, lai šodien vēlētāji varētu izmantot iespēju nobalsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Šodien vēlēšanu iecirkņi valstī būs atvērti no pulksten 10.00. Sākotnēji tika ziņots, ka tie strādās līdz 16.00, bet vakar parādījās informācija, ka iecirkņu darbalaiks tiks pagarināts līdz pulksten 20.00.

Jau vakar vēlēšanu iecirkņos visā novadā saņēma pieteikumus balsošanai atrašanās vietā. Ne tikai Gulbenē jau saņemti 20 šādi pieteikumi, bet arī, piemēram, Tirzas, Daukstu un Līgo pagastā. Pieteikumus var pieņemt no slimnīcas pacientiem, sociālās aprūpes klientiem un viņu aprūpētajiem, vecajiem, nespējīgajiem cilvēkiem, kā arī balsstiesīgajiem īslaicīgās aizturēšanas vietās. L.Reinsone saka – paredzēts, ka pieteikumus balsošanai atrašanās vietā pieņems līdz rītdienas pulksten 12.00, taču iespēju robežās arī vēlāk.

L.Reinsone stāsta, ka Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapā vēlētāju aktivitātei publiski varēs sekot līdzi tikai rīt. Iepriekšējās balsošanas dienās tas nav iespējams. Saskaņā ar Centrālās vēlēšanu komisijas statistikas datiem Gulbenes novadā ir 17 087 balsstiesīgie iedzīvotāji.

Rīt, 25.maijā, varēs balsot tikai tajā iecirknī, kas norādīts no PMLP saņemtajā vēstulē. Vēlēšanu dienā sestdien iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Piedalīties vēlēšanās drīkst balsstiesīgie Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri reģistrējušies vēlēšanām Latvijā. Balsojot jāuzrāda pase vai personas apliecība (eID). Ja paziņojums netika saņemts, tad var interesēties Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana” vai pa tālruni 67049999.

Latvijas iedzīvotājiem jāievēl astoņi no kopumā 751 Eiropas Parlamenta deputāta. Jaunais sasaukums strādās no 2019. līdz 2024.gadam. Uz ievēlēšanu no Latvijas pretendē 16 saraksti un kopumā 246 deputātu kandidāti. Deputātu vietu sadalē nepiedalīsies tie kandidātu saraksti, kuri būs saņēmuši mazāk par 5 procentus vēlētāju balsu. Provizoriskie vēlēšanu rezultāti būs zināmi pusnaktī no 26. uz 27.maiju, kad noslēgsies vēlēšanas visās Eiropas Savienības dalībvalstīs.