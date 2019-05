Jau nākamnedēļ pilngadīgajiem Latvijas pilsoņiem paredzēta dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās, bet daži joprojām nav saņēmuši informatīvo vēstuli par balsošanas iecirkni. “Dzirkstele” saņem šādus satrauktus zvanus no cilvēkiem, kuri jautā, ko darīt.

“Daudzi vecie cilvēki ir apvainojušies,” saka novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Lienīte Reinsone.

Arī viņa saņem ziņas, ka ir cilvēki, kuri nav saņēmuši paziņojumu par vēlēšanu iecirkni, kurp jādodas balsot. Vēstuļu sūtītāja ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Jāņem vērā, ka ne visi vēlētāji ir draugos ar modernajām tehnoloģijām, tāpēc Centrālā vēlēšanu komisija esot ar steigu papildus piesūtījusi informatīvos materiālus drukātā formātā. No 20.maija atvērsies visi Latvijas vēlēšanu iecirkņi, kur vēlētāji varēs saņemt informatīvos materiālus. 20.maijā vēlēšanu iecirkņi darbosies no pulksten 17.00 līdz 20.00, 21.maijā – no pulksten 9.00 līdz 12.00.

Gulbenes novadā būs 17 vēlēšanu iecirkņi: viens pilsētā un pa vienam katrā pagastā, izņemot Stāmerienas, Beļavas un Stradu pagastu, kur būs divi iecirkņi.

Kur noskaidrot savu balsošanas vietu?

Centrālā vēlēšanu komisija skaidro, kā vēlētājam rīkoties, ja nezina, kurp 25.maijā viņam jāiet piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās: “Ja paziņojums vēstulē (dzīvesvietas pastkastē – red.) nav saņemts, tad savu vēlēšanu iecirkni var noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana” vai pa tālruni 67049999.” Ikvienam Latvijas balsstiesīgajam pilsonim automātiski ir jābūt Vēlētāju reģistrā. Vienīgi jāatceras - lai piedalītos vēlēšanās, nepieciešams personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība ar derīgu lietošanas termiņu.

Iepriekš var balsot jebkurā iecirknī

Iepriekšējās balsošanas dienās - 22., 23., 24. maijā - iespējams balsot savā vai jebkura citā vēlēšanu iecirknī Latvijā. Balsojot citā iecirknī, jārēķinās ar ilgāku laiku, kas būs jāpavada iecirknī, jo iecirkņa darbinieks pirms vēlēšanu materiālu izsniegšanas sazināsies ar vēlētāja iecirkni, lai pārliecinātos, ka vēlētājs jau nav nobalsojis – skaidro Centrālajā vēlēšanu komisijā. Balsot iepriekšējās trīs dienās pirms vēlēšanu dienas būs iespējams dažas stundas dienā: 22. maijā - no pulksten 17.00 līdz 20.00; 23. maijā - no pulksten 9.00 līdz 12.00; 24. maijā - no pulksten 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā balsošanai – 13 stundas

Ja Latvijas balsstiesīgajam pilsonim veselības stāvokļa dēļ nav iespējams nobalsot iecirknī, ja vēlētājs ir slimnieku aprūpētājs vai atrodas apcietinājumā ieslodzījuma vietā vai īslaicīgās aizturēšanas vietā, tad viņam vēlēšanu dienā būs iespēja balsot savā atrašanās vietā.

Svarīgi arī zināt, ka obligāta balsošana tikai un vienīgi dzīvesvietai piesaistītā vēlēšanu iecirknī ir vēlēšanu dienā – 25.maijā no pulksten 7.00 līdz 20.00. Ja izdevīgāk balsot citā vēlēšanu iecirknī, to varēja mainīt, piesakoties līdz 7.maijam (tātad nu jau ir par vēlu) pašvaldībā, kur tiek deklarēta dzīvesvieta vai arī elektroniski (e-pakalpojumā “Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana”).

Par ko balsosim un kā balsosim?

Latvija šajās vēlēšanās ir viens vēlēšanu apgabals, un Eiropas Parlamenā no Latvijas būs jāievēl astoņi deputāti. Vēlētāju izvēles priekšā būs pavisam 16 partiju iesniegtie kandidātu saraksti. No visiem vēlēšanām reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem balsojot jāizvēlas viens saraksts (viena vēlēšanu zīme); var arī balsot ar tukšu aploksni (atturoties). Vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkst izdarīt neierobežotu skaitu atzīmju „+” pretī attiecīgā saraksta kandidātiem vai svītrot neierobežotu skaitu attiecīgā saraksta kandidātu. Vēlēšanu zīmē drīkst neizdarīt arī nekādas atzīmes.