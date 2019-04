EP vēlēšanas: Latvijas studenti debatēs ar EP deputātu kandidātiem

Rīgā 29.aprīlī notiks vērienīgas debates starp Latvijas augstskolu studentiem no Rīgas, Liepājas un Jelgavas un Eiropas Parlamenta (EP) deputātu kandidātiem. Piedalīties aicināti visu politisko partiju pārstāvji, un vairums jau apstiprinājuši dalību.







Debates rīko Latvijas Politologu biedrība sadarbībā ar EP biroju Latvijā, Latvijas Studentu apvienību un Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļu.





Latvijas Politologu biedrības vadītāja Žaneta Ozoliņa uzsver: “Pēc dažām nedēļām visā Eiropā notiks EP vēlēšanas. Politologi mēdz tās dēvēt par otra līmeņa vēlēšanām, jo iepretī nacionālajām, pilsoņi šaubās par iespēju ietekmēt Eiropas Savienības politikas. 2019.gada EP deputātu izvēle būs pirmā līmeņa vēlēšanu cienīga, jo tās notiek laikā, kad Eiropā valda neskaidrība par daudziem tās nākotnei nozīmīgiem jautājumiem - BREXIT gaitu un sekām, ekonomikas izaugsmes tempiem, budžeta veidošanas un sadalījuma principiem, migrācijas radīto seku pārvaldīšanu, lēmumu pieņemšanas efektivitāti un ES lomu pasaulē.”





EP biroja Latvijā vadītāja Marta Rībele atgādina: “Iepriekšējās Eiropas Parlamenta vēlēšanās piedalījās tikai 17% jauniešu. Tas nav ilgtspējīgi, jo ES likumi tieši ietekmē viņu dzīvi. Pētot iemeslus, secinājām divas būtiskas lietas. Jaunieši piedalās, ja redz jēgu. Ar šīm debatēm to ceram iedot. Daudzi arī neiet balsot, jo to nekad nav darījuši. Tāpēc pasākuma ietvaros notiks improvizēts vēlēšanu ģenerālmēģinājums, kurā jaunieši balsos par viņiem aktuālu tēmu - vai dalība vēlēšanās jāļauj no 16 gadu vecuma?”





Latvijas Studentu apvienības prezidente Justīne Širina: “Studējošie ir būtiska sabiedrības daļa, kas veidos ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas nākotni. Lai topošie EP deputāti lēmumu pieņemšanā ņemtu vērā arī jauniešu intereses, jāizmanto katra iespēja paust mums būtisko. Šīs debates ļaus iepazīt kandidātus un vērst viņu uzmanību uz mums svarīgo. Pieņemsim izsvērtu un atbildīgu izvēli [Eiropas vēlēšanās] 25. maijā, lai mūsu intereses EP nākamajos piecos gados pārstāvētu kompetenti politiķi, kas ņem vērā jauniešu redzējumu par nākotnes Eiropu!”





Šajās EP vēlēšanās tiesības piedalīties ir 280 tūkstošiem Latvijas jauniešu.