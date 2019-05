Gatavojas EP vēlēšanām

Trim Gulbenes novada pašvaldības amatpersonām vietējie deputāti ir atļāvuši strādāt iecirkņu vēlēšanu komisijās Eiropas Parlamenta vēlēšanu norises nodrošināšanai 25.maijā.

Pašvaldības sporta komisijas priekšsēdētājs Aigars Cīrulis strādās 445. vēlēšanu iecirkņa komisijā kā tās loceklis. Jaungulbenes pagasta pārvaldes vadītājs Aleksandrs Vasiļjevs būs 452. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājs. Gulbenes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Elita Trupavniece būs 455. vēlēšanu iecirkņa komisijas locekle.



Par šo amatpersonu tiesībām savienot amatus vietējie deputāti nobalsoja novada domes 25.aprīļa sēdē.

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā ir jāievēl astoņi deputāti. Katrs balsstiesīgais pilsonis vēlēšanās sākotnēji ir iekļauts konkrēta iecirkņa vēlētāju sarakstā, kas atbilst viņa reģistrētajai dzīvesvietai 2019.gada 24.februārī (90 dienas pirms vēlēšanām). Tiesības piedalīties vēlēšanās ir balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā (ir reģistrēti Latvijas Iedzīvotāju reģistrā). Lai piedalītos vēlēšanās, pilsonim jābūt sasniegušam 18 gadu vecumu vēlēšanu dienā un jābūt iekļautam Latvijas Vēlētāju reģistrā.



Vēlēšanu dienā iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00. Balsošanas dokuments būs gan pase, gan personas apliecība (eID). Notiks arī iepriekšējā balsošana vēlēšanu iecirkņos dažas stundas dienā: 22. maijā - no pulksten 17.00 līdz 20.00; 23.maijā - no pulksten 9.00 līdz 12.00, 24.maijā - no pulksten 10.00 līdz 16.00. Balsošanu vēlētāja atrašanās vietā varēs izmantot vēlētāji, kuri veselības dēļ nevarēs nokļūt vēlēšanu iecirknī, un slimojošu personu aprūpētāji. Balsošanai atrašanās vietā varēs pieteikties, sākot ar 20.maiju. Atšķirīgais no iepriekšējām vēlēšanām – vēlēšanu iecirkņu komisijām būs atļauts balsošanu vēlētāja atrašanās vietā organizēt arī iepriekšējās balsošanas dienās.