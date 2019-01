Inese Vaidere aicina izveidot Gunāra Astras pieminekli Neatkarības laukumā

Pēdējā laikā sabiedrībā aktīvi tiek diskutēts par pieminekļa izveidi Rīgā, Neatkarības laukumā. Tādēļ Eiropas Parlamenta deputāte Prof. Inese Vaidere ir nosūtījusi vēstuli Rīgas domes pieminekļu padomei un tās priekšsēdētājam Ojāram Spārītim ar aicinājumu šajā laukumā izveidot pieminekli latviešu brīvības cīnītājam un PSRS disidentam Gunāram Astram.



Gunārs Astra bija Latvijas patriots ne tikai vārdos, bet arī darbos. Viņš cīnījās par neatkarīgu Latviju laikā, kad lielākā daļa sabiedrības baidījās par to pat skaļi runāt. 1961. gadā Gunārs Astra tika pirmo reizi apcietināts un notiesāts ‘’par nodevību un spiegošanu pret PSRS.’’ Viņam tikai piespriests 15 gadus ilgs cietumsods. Izcietis cietumsodu, Gunārs Astra atgriezās Latvijā un kvēli turpināja aizstāvēt savus principus. 1983. gadā viņš vēlreiz tika notiesāts par pretpadomju darbību, kā arī atzīts par īpaši bīstamu recidīvistu.







Tiesā Gunārs Astra teica savu ‘’pēdējo vārdu’’: ‘’Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs. Tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku.’’

Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere uzsver: ‘’Pieminekļa izveide Gunāram Astram būtu lielisks veids, kā novērtēt viņa ieguldījumu Latvijas neatkarības atjaunošanā, kā arī apliecināt to, ka Gunāram Astram bija taisnība – ļaunais murgs ir izgaisis. Uzskatu, ka nav piemērotākas kandidatūras pieminekļa izveidei Neatkarības laukumā. Gunārs Astra bija dedzīgs Latvijas neatkarības aizstāvis un viens no pirmajiem latviešiem, kas publiski iestājās pret PSRS režīmu. Viņa nesalaužamā ticība neatkarīgas Latvijas atdzimšanai iedvesmoja arī citus cilvēkus Latvijā ticēt, ka okupācijas režīmam pienāks beigas. Atzīmēšu arī to, ka savulaik, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, Gunārs Astra bija viens no nominantiem Saharova balvai par domas brīvību.





Deputāte ir aicinājusi Rīgas domes pieminekļu padomi iespējami ātri izskatīt ideju par pieminekļa izveidi Gunāram Astram, kā arī virzīt to, jo viņa devums mūsu valstij ir nenovērtējams un to nedrīkst ļaut aizmirst arī nākamajām paaudzēm.