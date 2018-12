Tiks paziņots Gada Eiropas cilvēks Latvijā

Noskaidrots 2018. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ TOP 3! Tajā ar plašu sabiedrības atbalstu iekļūst jurists, politologs Egils Levits; Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdētāja vietniece Elīna Pinto; Eiropas Latviešu apvienības prezidija locekle, Latviešu biedrības Īrijā valdes priekšsēdētāja, kora eLVē vadītāja Inguna Grietiņa-Dārziņa (minēti alfabētiskā secībā pēc vārda pirmā burta). Balsojums turpinās līdz 2018. gada 19. decembrim, kad tiks nosaukts titula 2018. GADA EIROPAS CILVĒKS LATVIJĀ ieguvējs.

Katrs balsotājs ir pamatojis, kāpēc tieši šim cilvēkam jākļūst par 2018. GADA EIROPAS CILVĒKU LATVIJĀ. Ieskatam piedāvājam citātus no balsotāju rakstītā.

Egils Levits. “Latvijas demokrātiskā sirdsapziņa ar dziļu Eiropas izpratni. Viens no demokrātiskās un nacionālās Latvijas tēviem! Ar saviem darbiem Latvijas vārdu nes visā pasaulē. 2019. gadā Levita k-gam ir jākļūst par prezidentu! Sen jau bija pelnīts – Eiropietis ar lielo burtu! Personība, kura apbrīnojami skaidri un iedvesmojoši apliecina Latvijas nacionālās un Eiropas vērtības. Visa līdzšinējā E. Levita darbība ir stiprinājusi vērtības, kas raksturo Eiropeisko kultūru un tuvina Latviju augstāko standartu sniegumam. E.Levita zināšanas, darbi un pieredze ir ne vien devuši būtisku ieguldījumu Latvijas valstiskuma nostiprināšanai, bet arī ir likuši stingrus pamatus mūsu valsts nākotnei Eiropas un pasaules mērogā. Spēja Būt un Piederēt pasaules humānajā tradīcijā. Ik reizi valstij būtiskos pagrieziena punktos, tā piemēram šī gada vēlēšanās, E.Levits ir paudis kompetentu viedokli, kas ietekmē sabiedrisko domu! Egils Levits gadu gaitā ir kalpojis kā Latvijas sarežģīto vēstures un juridisko jautājumu korifejs, viņa līdzdalība neatkarīgās Latvijas politiskajā ainavā ir nenovērtējama. Personība ar Stāju, Drosmi un Gatavību mainīt Latviju. Cilvēks, kurš izprot un pārstāv Eiropas vērtības: Latvijas seja un prāts Eiropā, Eiropas seja un prāts Latvijā.”

Elīna Pinto. “Eiropas latviešu apvienības “dzinējspēks”, pateicoties kuram, šī gada laikā īstenojušās vairākas jaunas iniciatīvas, no kurām ieguvēja ir gan Latvija, gan visa Eiropa. Ļoti redzami un aktīvi darbojas Latvijas un tās pilsoņu labā starptautiskā līmenī. Sirdsgudrība, sapratne, iedziļināšanās lietu būtībā, skaidri saprotams problēmas risinājuma piedāvājums. Spēcīgi pamatota liberālo un arī sociāli atbildīgo ideju aizstāvība un virzīšana. Noturīga Latvijas un diasporas saliedēšana, labākās ārvalstu prakses pieredzes pārnese Latvijas rīcībpolitikā, ieskaitot ļoti būtiskās jomas – ekonomiku un inovācijas. Paveic Latvijai svarīgas lietas, ir gudra, godīga un viņas darbos nemana neko sīku, ne tukšu godkāri, ne savtīgumu. Domas skaidrība un pozitīvā enerģija fascinē. Lielisks veikums ar Diasporas likumu. Vairāk tādu līderu! Panākusi sabiedrības, varas koridoru un Saeimas attieksmes maiņu pret diasporu – no negatīvas un svešas uz ietveroši pozitīvu. Spēj izgaismot svarīgus Eiropas latviešu jautājumus, pamatot to nozīmību gan sabiedrībai, gan īstajās instancēs. Progresīva domāšana. Elīna jebkurā pasaules malā strādā Latvijai. Ar Eiropas pieredzi, vērtībām un karstu sirdi, lai labāko no zināmā un piedzīvotā īstenotu tā Latvijā.”

Inguna Grietiņa-Dārziņa. “Spilgti redzams viņas veikums gan Latvijā, gan visā Eiropā. Lepojas, ka ir no Latvijas un pašas aizsāktajos, fantastiskajos kultūras svētkos ar godu nes mūsu Latviju visur Eiropā. Ingūna ir patiesa Latvijas patriote un to var redzēt katrā viņas idejā. Iedvesma visiem! Latviskā spēka uzturētāja. Vislielākā cieņa darbarūķiem! Cilvēks nes Latviju savā sirdī un sēj mīlestību pret valsti arī citu sirdīs, nesavtīgi un ar mīlestību. Aktīvs darbs kultūrvēsturiskā mantojuma stiprināšanā un saglabāšanā. Cilvēks ar nesavtīgumu un degošu sirdi par Latviju! Iedvesmas avots mums pārējiem Īrijas latviešiem. Izcils paraugs, cik gan daudz viens cilvēks var padarīt, ja dara! Latviešu kopienas stiprinātāja. Superlatviete!”

Atbalsta Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”.



GADA EIROPAS CILVĒKA LATVIJĀ tituls nu jau 21 gadu pēc kārtas tiek piešķirts cilvēkam, kurš ar saviem darbiem šajā gadā ir devis vislielāko ieguldījumu Latvijas vārda popularizēšanai Eiropā un Eiropas kopējo vērtību integrēšanai Latvijā. Titula ieguvējs tiek noskaidrots sabiedrības balsojumā, ko tradicionāli organizē biedrība Eiropas Kustība Latvijā. Balsojums un tā pamatojums ir PALDIES tam cilvēkam, kurš darījis vairāk, nekā to prasa darba pienākumi.