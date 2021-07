Ar sirsnīgām dziesmām, erudīcijas spēlēm, mākslas plenēru un arī sportisku azartu pavadīta Jaungulbenes ikgadējā Saimes diena. Agrajā sestdienas rītā pirmie pagasta svētku dalībnieki bija sastopami pie pārvaldes Gulbīšu dīķa, kur pieredzējušie makšķernieki rādīja paraugdemonstrējumus un dalījās zināšanās ar jaunākajiem, kā ar paštaisītām lazdas makšķerēm izvilkt lielāku lomu.



Tā ir mūsu bērnība



“Viss mums ir jāsagatavo pašiem un lielie šodien māca mazos, bet azarts gaisā jūtams. Negaidījām, ka te būs tik daudz nopietno makšķerētāju,” stāsta Rita, kas īpaši atbraukusi uz Saimes dienu kopā ar ģimeni no Ozolniekiem. Mazā Rēzija Anna atklāj, ka ir jau pirms tam makšķerējusi kopā ar tēti, bet šajā rītā izdodas īpaši daudz mazo karūsiņu izvilkt. Arī viņa cer, ka divu stundu laikā rezultāts būs labs. “Mēs šodien atbraucām no Grundzāles, man visa bērnība ir pagājusi Vecpiebalgas pusē makšķerējot Inešu ezerā. Šo vajag rādīt un mudināt jauniešus, lai viņiem viss laiks nepaiet pie datoriem,” stāsta Rakuzovu ģimenes tētis. Viņu ļoti priecē, ka kopā ar sievu Daigu šeit pie Gulbīša dīķa lazdu kātus sagatavoja arī viņa meita un dēls.

Arī jaungulbenietis Artūrs Čakšs pasaka to, kas vieno daudzus klātesošos – “Tā jau ir mūsu bērnība! Toreiz jau nebija iespēju īstās makšķeres nopirkt, tāpēc ar lazdu kātiem arī makšķerējām. Vispār jau nav tik svarīgi, ar ko, galvenais gribasspēkam jābūt.” A.Čakšs šajā rītā izcīnīja 2. vietu, divu stundu laikā izvelkot 1388 gramus karūsas. Vien pa diviem gramiem atpalika un 3. vietu izcīnīja no viņa netālu esošais Mareks Laurs no Līgo pagasta. Citā dīķa pusē karūsu pie karūsas izvilka un pirmo vietu ieguva haralds Vagulis no Galgauskas. Viņa pēc tam nosvērto karūsu svars bija viens kilograms un 825 grami. Visas zivtiņas tika salaistas atpakaļ dīķi.

Uzgleznot pils apkārtni



“Saimes diena pie mums nu jau ir kā tradīcija. Šogad programma bija vairāk izzinoša, nevis izklaidējoša, bet prieks, ka tā pat piesaistīja vairāk pagasta ļaužu uzmanību un prieks par satiktajiem ciemiņiem no tālienes. Daudzi bija vienkārši pamanījuši afišu un atbraukuši ciemos. Daudzus iepriecināja skaistais pagasts, sakoptā vide un atsaucīgie cilvēki,” gandarīta ir svētku organizatore Jaungulbenes tautas nama vadītāja Sarmīte Supe. Kamēr vismazākos pagasta centrā iepriecināja no Stāmerienas atbraukušais vilcieniņš, klusumā un mierā pie Jaungulbenes pils norisinājās svētku plenērs, kuru vadīja māksliniece Ilvija Juškēviča. Šovasar jau plenēri aizvadīti daudzviet novadā –Gulbenē, Tirzā, Galgauskā, bet īpaši priecīga māksliniece ir atgriezties savā dzimtajā Jaungulbenes pagastā un šo dienu pavadīt ar tiem, kas savās gleznās iemūžina gan pili, gan tās apkārtni. “dzirkstele” vērojot skaistos mākslas darbus, sastop arī mākslu mīlošo Ritu no Madonas. “Es gan vairāk esmu ziedu gleznotāja, bet man ļoti arī patīk gleznot vietās, kur ir pilis un parki. Šeit vēl nebiju gleznojusi,” stāsta madoniete.

Programma visiem



Vairākas aktivitātes notika pagasta stadionā. Tur dienas laikā varēja sastapt gan 25.kājnieku bataljona pārstāvjus, gan vērot novada futbola čempionāta pirmo kārtu, kurā piedalījās desmit komandas. Otrā kārta notiks turpat jau drīzumā – 31. jūlijā. Savukārt, spilgtas emocijas karstajā saulē varēja piedzīvot arī tās komandas, kas bija pieteikušās “Laser Tag” atklātajā treniņā. Savu spēka pārsvaru visiem pierādīja stipro vīru komanda ar nosaukumu “BAD-N”. “Cilvēku emocijas bija pats galvenais svētku rādītājs. Svētku programma tika veidota, lai būtu tīkama un baudāma visiem,” gandarījumu neslēpj viena no svētku organizētajām S.Supe.