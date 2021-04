Apmeklētājiem atvērti mazie veikali Gulbenē

No 7.aprīļa atvērti mazie veikali. Viens no pirmajiem pircējiem uzreiz nopirka vējjaku, to uzvilka turpat veikalā un aizgāja savās gaitās. . Visos veikalos Gulbenē, kurus “Dzirkstele” apmeklēja šajā dienā, atzina, ka šī viņiem ir svētku diena. Tiklīdz veikalu durvis bija vaļā, arī pirmie pircēji bija klāt - gan apsveicot un sakot laba vēlējumus, gan arī iegādājoties nepieciešamās lietas. Gulbenes veikala “Kameja” darbiniece Inga Belka stāsta, ka pirmie pircēji bija klāt ar apsveikumiem, tiklīdz atslēgtas veikala durvis. Arī pati nākusi uz darbu kā uz svētkiem. “Jauki! Veikals bija slēgts aptuveni četrus mēnešus - tas ir daudz! Vislielākā interese šobrīd ir tieši par audumiem, jo sievietes grib pucēties,” saka I.Belka.





Nodilušas čības un nonēsāta apakšveļa

Arī Gulbenes veikala “Šarlote” saimniece Kristīne Ciunele atzina, ka šī ir svētku diena, un sajūta ir tāda, it kā veikalu atvērtu pirmo reizi. “Gandrīz vai baloni jākarina,” smaidot sacīja K.Ciunele. Viņa skaidri atminas, ka veikals tika slēgts no 19.decembra. Tiklīdz veikalu 7.aprīlī atvēra, pirmie pircēji bija klāt. “Sailgojušies. Cilvēkiem čības un apakšveļa nodilušas, un to viņiem vajag. Cilvēki ir ļoti priecīgi. Viņi ienāk veikalā, un jūtas kā cilvēki. Pavasaris nāk, uz ielas jāiziet, protams, ka cilvēkiem gribas nopirkt arī ko jaunu,” stāstīja veikala saimniece.

Viņa arī skaidroja, ka nevarēja pasūtīt neko jaunu no precēm, lai papildinātu piedāvāto preču klāstu, jo bija neziņa, kad veikalu drīkstēs vērt vaļā. Tagad, lai strādātu, jāievēro noteikumi: veikalā drīkst ienākt noteikts skaits cilvēku, visu laiku jāskatās, lai veikalā pircēju nav vairāk par atļauto skaitu, jābūt izliktai informācijai trīs valodās par sejas maskām, diviem metriem, roku dezinficēšanu, kā arī aplikācijas “Apturi Covid” lietošanu.

Veikalā sastaptā pircēja atzina, ka pa šo laiku, kamēr veikali bija ciet, palikusi bez čībām. Viņa šo situāciju raksturoja vienā vārdā: “Vājprāts!” Bijis ļoti grūti. “Nevarēja taču pat zeķes un zeķbikses nopirkt, kā arī apakšveļu! Piemēram, apavus pasūtīju internetveikalā. Paveicās, jo trāpīju ar izmēru,” stāstīja pircēja.





Pirmie pircēji klāt jau no paša rīta

Gulbenes apavu un apģērbu veikala “Poopo” saimniece Ilga Krasovska stāstīja, ka veikalā pirmie pircēji ieradušies jau no rīta. Viens no pirmajiem pircējiem uzreiz nopircis vējjaku, turpat veikalā to uzvilcis mugurā un aizgājis. Arī citi nākot pirkt apģērbu. “Tad jau redzēs, kā būs tālāk. Cerams, ka cilvēki nāks. Tagad daudzi ir pašizolācijā, un daudzi arī baidās kaut kur iet ārpus mājām. Ir piesardzīgi,” sacīja I.Krasovska. Veikala telpās ir arī medus veikaliņš. Pašreiz tā plaukti ir tukšāki, bet I.Krasovska, kura apkalpo pircējus arī šajā veikaliņā, sacīja, ka drīzumā atvedīs svaigu produkciju. Savukārt vaska sveces, kuras parasti pircēji vēlējās iegādāties uz Ziemassvētkiem, tā arī vientuļi stāv. “Sveces neizpirka, jo veikalu aiztaisīja ciet. Tām pieprasījums vairāk ir ziemā,” sacīja I.Krasovska.

“Dzirkstele” novēroja, ka pie citiem veikaliem trešdien jau no rīta ārā bija izveidojusies neliela rinda. Viena no pircējām, kura vēlējā iepirkties lietotu preču veikalā Gulbenē, atzina, ka mēģinās nākt vēlreiz, jo neesot vēlmes ārā gaidīt rindā.





Nosacījumi veikalos ārpus lieliem tirdzniecības centriem

Darbu klātienē var atsākt visi veikali ārpus lieliem tirdzniecības centriem (ar kopējo tirdzniecības platību līdz 7000 kvadrātmetriem). Visās šajās tirdzniecības vietās (ikvienā veikalā neatkarīgi no tā izmēra un tirgojamo preču klāsta) jāievēro šādas drošības prasības:

mutes un deguna aizsegu lietošana gan pircējiem, gan darbiniekiem;

pie ieejas jāizvieto informācija par maksimāli pieļaujamo apmeklētāju skaitu;

groziņu/ratiņu/iepirkšanās somu skaitam jāatbilst maksimāli atļautajam apmeklētāju skaitam;

jānodrošina 25 kvadrātmetri vienam apmeklētājam; ja telpa mazāka, var atrasties tikai 1 apmeklētājs;

policija par pārkāpumiem var slēgt tirdzniecības vietu līdz 7 dienām.

Avots: “Covid19.gov.lv”