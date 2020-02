20.februārī Gulbenes sporta centrā norisinājās draudzības spēle futbolā, kurā piedalījās Gulbenes 2.vidusskolas, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un pagastu jaunieši, kā arī Gulbenes novada domes deputāti un Gulbenes novada pašvaldības izpildvara.

Pasākumu organizēja Gulbenes novada Sporta pārvalde sadarbībā ar biedrību “1st Place”.











1.vietu izcīnīja komanda "Jaunieši plus izpildvara", uzvarot abās spēlēs. Šīs komandas labākais spēlētājs - Ričards Stepanovs. 2.vietā - komanda "Gulbenes 2.vidusskola plus deputāti", kura uzvarēja komandu "GNVĢ plus deputāti", taču zaudēja "Jauniešu plus izpildvaras" komandai. Komandas "Gulbenes 2.vidusskola plus deputāti" labākais spēlētājs Anatolijs Savickis. 3.vietā - komanda "GNVĢ plus deputāti", kuri zaudēja abas spēles. Šajā komandā labākais spēlētājs Krists Sveķis. Kopumā rezultatīvākais spēlētājs bija Gulbenes 2.vidusskolas komandas kapteinis Deniss Ciunelis.