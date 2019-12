Ziemassvētku tirdziņā iespēja iegādāties Gulbenes novadā radītās dāvanas

Tautas Lietišķās mākslas studijas “Sagšas” vadītāja Biruta Akmentiņa “Dzirkstelei” stāsta, ka tirdziņš līdz 21.decembrim ir atvērts no pulksten 10.00 līdz pulksten 19.00, sestdien, 21.decembrī, tirdziņš strādās līdz pulksten 15.00, bet līdz gada beigām darbadienās, ja kādam būs vēlēšanās kaut ko nopirkt, tiks atvērts pēc pieprasījuma.B.Akmentiņa stāsta, ka tirdziņā šoreiz tiek piedāvāta daudzveidīga, interesanta un kvalitatīva prece. Kā vienmēr labākās saulgriežu dāvanas piedāvā radošā apvienība “Piektā Māja”, Tautas Lietišķās mākslas studijas “Sagša” un Gulbenes amatnieki. “Jānis Tabūns ar vaska izstrādājumiem - sveces, trauki, eglīšu rotājumi, pat glāzītes ir no vaska. Ļoti interesants vaska produktu piedāvājums,” vērtē B.Akmentiņa. Tirdziņā var iegādāties abu Gulbenes keramiķu – Laimdotas Kliesmetes un Ingrīdas Magones – darbus. Savukārt Egijai Kliesmetei ir mīļš un sirsnīgs piedāvājums mazuļiem, bet Daiga Zvirbule piedāvā savas darinātās rokassprādzes. “Viņa strādā pērļošanas tehnikā un, manuprāt, ir viena no labākajām mūsu novada meistarēm šajā jomā,” saka B.Akmentiņa.Viņa stāsta, ka tirdziņa apmeklētājus uzrunā vaska izstrādājumi, jo tie vilina ar savu smaržu un izskatu. Protams, uzrunā arī keramika. “Tās ir tradicionālās lietas, ar kurām mēs sagādājam prieku, un zinām, ka tas būs ne tikai uz svētkiem, bet arī ikdienā. Mēs jau tomēr esam arī praktiķi, ne tikai mākslas mīļotāji,” saka B.Akmentiņa.