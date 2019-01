Latvijā ražotais bērnu līdzsvara divritenis leg&go iegūst pasaules līmeņa dizaina un inovācijas balvu

Cēsīs bāzētā uzņēmuma SIA „Shaman Inventions” radītais bērnu līdzsvara divritenis leg&go atzīts par gada inovatīvāko un modernāko pilsētvides velosipēdu vadošajā velo industrijas konkursā Design & Innovation Award 2019. Leg&go atzinīgi novērtējusi starptautiska žūrija un savā kategorijā tas izcēlies ar savu augsto kvalitāti, unikālo funkcionalitāti un ilgtspējīgo dizainu.

Leg&go ir Latvijā radīts koka velosipēds, kas transformējams astoņos dažādos veidos, tādējādi nodrošinot gan ilgtspējību, unikālu dizainu, gan kvalitāti, kas ir īpaši svarīgi bērnu vecākiem. Daudzfunkcionālais līdzsvara ritenis par labāko tika atzīts kategorijā Pilsētvides Velosipēdi. Žūrijas komandas sastāvā bija starptautiski žurnālisti, nozares eksperti un profesionāli testa braucēji, kas izmēģināja velosipēdu reālās dzīves situācijās un sniedza savu vērtējumu.





Design & Innovation Award 2019 | Highlight Video from Design & Innovation Award on Vimeo.





Konkursa Design & Innovation Award 2019 žūrija: “Tas ir moderns, ilgtspējīgs, taču reizē vienkāršs un viegli pielāgojams braucamrīks – viennozīmīgi viens no inovatīvākajiem aizvadītā gada produktiem. Leg&go ir katra velo entuziasta sapnis – astoņi velosipēdi vienā, kas aug kopā ar tevi! Modulārais leg&go koncepts pilnībā izprot bērnu un to vecāku vajadzības, piedāvājot attīstošu produktu bērniem vecumā no sešiem mēnešiem līdz sešiem gadiem. Izmantojot piedāvātās papildu detaļas, augstas kvalitātes koka konstrukcija var tikt pielāgota atbilstoši vecumam, izmēram un vajadzībai. Tādējādi braucamrīks aug kopā ar bērnu un nav nepieciešamības iegādāties vairākus atsevišķus velosipēdus. Jāizceļ arī leg&go pārdomātais dizains, kas pasargā bērna muguru no traumām.”

Egons Garklāvs, Leg&go vadošais dizainers un radītājs: “Runā, ka jaunu riteni izgudrot nav iespējams, taču mēs esam pārliecināti, ka to vienmēr ir iespējams uzlabot tā, lai tas atbilstu nepārtraukti mainīgām bērnu un vecāku vajadzībām. Mēs esam pagodināti saņemt prestižo balvu. Tas gan apstiprina to, ka darbojamies pareizā virzienā, gan kārtējo reizi atgādina, ka inovācijām un attīstībai nav robežu.”

Leg&go ir pasaulē pirmais koka velosipēds, kas transformējams astoņos dažādos veidos. Tā radītājs ir Egons Garklāvs - vizionārs un inženieris ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Leg&go ir iespējams ātri un viegli pārveidot no līdzsvara velosipēda uz trīsriteni, pedāļu velosipēdu, šūpuļzilonīti vai sniega skūteri, tādējādi nodrošinot bērna vajadzībām piemērotu braucamrīku vairāk nekā piecu gadu garumā (no sešiem mēnešiem līdz sešiem gadiem).

Leg&go ir ilgtspējīga un videi draudzīga izvēle augošam bērnam, jo, laikam ejot, vecākiem nav nepieciešams iegādāties bērna augumam atbilstošus divus vai trīs velosipēdus. Tas veidots no bērza saplākšņa detaļām, kas ir bērna veselībai nekaitīgs materiāls, kā arī pilnībā atjaunojams dabas resurss. Pārdomāti veidotais koka rāmja dizains nodrošina nepieciešamo amortizāciju, lai saudzētu bērna muguru, braucot pa nelīdzeniem ceļiem, kā arī mazina triecienu kritiena gadījumā.

Konkurss “Design & Innovation Award” pirmo reizi tika organizēts 2013. gadā un kopš tā laika, ir kļuvis par velo industrijas augstāko apbalvojumu. Tas ir vienīgais konkurss, kurā starptautiska ekspertu komanda pieredzējuši braucēju, dizaineru un inženieru sastāvā apspriež, testē un novērtē jaunākos nozares produktus. Design & Innovation Award ne tikai sniedz ieskatu jaunākajās nozares inovācijās, bet arī piedāvā patērētājiem skaidru, objektīvu vērtējumu par aktuālākajiem nozares produktiem un tendencēm.