Olu čaumalas: veselībai, mājai un dārzam

Katram no mums ir kāds mīļākais olu pagatavošanas veids. Cilvēki gatavi olas ēst gan vārītas, gan ceptas, gan jēlas. Taču neatkarīgi no tā, kā olas izmantojam, no tām vienmēr kaut kas paliek pāri – čaumalas. Turklāt izrādās, ka arī tām var būt vairāki pielietojumi. Tāpēc tā vietā, lai čaumalas izmestu, AS “Balticovo” - olu ražošanas eksperts - iesaka izmēģināt kādu no šīm idejām.

Čaumalas kā tīrīšanas līdzeklis

Olu čaumalas var palīdzēt mājas uzkopšanas darbos. Tās ir dabisks abrazīvs, ko var pielietot slīpēšanai un pulēšanai. Piemēram, nākamajā reizē, kad vajadzēs izmazgāt vāzi vai kādu citu trauku ar šauru kakliņu, ieber tajā olu čaumalas, ielej siltu ūdeni, uzliec vāku un sakrati. Čaumalas palīdzēs atbrīvoties pat no ļoti piekaltušiem traipiem.

Tāpat ar čaumalām var iztīrīt arī krūzes, kas tējas vai kafijas dēļ nedaudz mainījušas krāsu. Krūzē jāieber čaumalas un jāielej silts ūdens. Tad to atstāj uz vairākām stundām ievilkties un ļauj čaumalām absorbēt tējas un kafijas traipus. Pēc tam krūze jāizmazgā, un tā izskatīsies kā jauna.

Turklāt izrādās, ka olu čaumalas var noderēt arī mazgājot veļu. Tās jāieliek veļas maisiņā un jāmazgā kopā ar balto apģērbu. Šī metode palīdzēs no drēbēm noņemt pelēko nokrāsu, kas mēdz rasties pēc atkārtotas mazgāšanas. Labākam rezultātam pie čaumalām var pievienot arī citrona šķēlīti.

Vēl viens veids, kā izmantot čaumalas mājas darbos, ir pievienot tās kafijai. Ja mājās izmanto kafijas automātu, tad filtrā kopā ar kafiju vari iebērt arī čaumalas. Tas palīdzēs tikt vaļā no rūgtās piegaršas. Pēc lietošanas kafijas biezumus kopā ar čaumalām vari izbērt kompostā.

Čaumalas kā palīgs dārza darbos

Olu čaumalas var krāt arī gatavojoties pavasara dārza darbiem. Līdzīgi kā cilvēka organismam, arī augiem un kokiem nepieciešams kalcijs. Tāpēc čaumalas var izmantot, lai uzlabotu dārza augsni. Šādi var izmantot gan vārītu, gan svaigu olu čaumalas, taču sākumā tās smalki jāsaberž. Tad kalcijs augsnē uzsūksies vislabāk.

Čaumalas dārzā var izmantot arī kaitēkļu atbaidīšanai. Turklāt pavisam vienkāršā veidā. Vietās, kur dārzu visbiežāk apciemo gliemeži, izber sasmalcinātas čaumalas. No tām vari izveidot arī sava veida “sētiņu” ap dobju malām, jo gliemežiem nepatīk asumi, un viņi gluži vienkārši netiks šai čaumalu robežai pāri. Turklāt pēc kāda laika izveidotā “sētiņa” pārstrādāsies un augsni atkal papildinās ar kalciju.

Gaidot pavasari, olu čaumalas var izmantot putnu barotavās. Arī putniem ir vajadzīgs kalcijs, tāpēc tie noteikti priecāsies starp dažādiem sēklu un graudu maisījumiem atrast šādu kalcija avotu.