Pieci iemesli, kādēļ šogad būtu ieteicams ceļot vairāk

Viens no vadošajiem Amerikas biznesa žurnāliem Inc. ir veicis aptauju, lai noskaidrotu cilvēku populārākās Jaunā gada apņemšanās. Kamēr starp TOP 10 solījumiem sev atrodamas tādas apņemšanās, kā uzlabot veselību, samazināt svaru, izveidot uzkrājumus un apgūt ko jaunu, lidojumu kompensāciju pieprasījumu uzņēmums “Skycop” aicina pievienot savam sarakstam arī ceļošanu. Uzņēmuma eksperti un piedāvā iemeslus, kādēļ šogad vērts ieplānot kādu braucienu uz ārzemēm.

Ceļošana vairo prieku

Ir veikti neskaitāmi pētījumi par saikni starp laimes izjūtu un ceļošanu. Kornela Universitātes veiktais pētījums atklāj, ka cilvēki kļūst priecīgāki, pat vienkārši uzsākot ceļojuma plānošanu. Un pats brauciens jau rada vēl lielāku sajūsmu.

Ceļošana uzlabo Tavu veselību

Dodoties ceļojumā, cilvēkiem novērojama tendence kļūt aktīvākiem nekā ikdienā ierasts. Visiem zināms, ka fiziskās aktivitātes pazemina asins spiedienu un samazina sirds slimību un insulta rašanās risku. Nav nepieciešama pat pārmērīga sportošana – arī ar pastaigām un peldēšanu var ļoti labi samazināt stresa līmeni, jo tā rezultātā tiek radīti laimes hormoni. Balstoties uz Amerikas Psiholoģijas Asociācijas 2013. gadā veikto aptauju, arī ikdienas vides nomainīšana spēj samazināt stresa līmeni.

Ceļošana ir lielisks veids, kā paplašināt savu redzesloku

Suvenīri nebūs vienīgais, ko atvedīsi sev līdzi pēc ceļojuma. Došanās uz ārvalstīm ikvienā rada iedvesmu apgūt ko jaunu. Vai tie būtu sarunvalodas pamati, vai kāds vēsturisks fakts par apskatīto vietu – ceļojuma laikā iegūsi jaunas zināšanas, kas palīdzēs kļūt par vēl interesantāku cilvēku. Vēl ir tik daudz lietas, ko Tu nezini, bet ko vari atklāt ceļojot.

Ceļošana Tev iemāca kaut ko jaunu gan par sevi, gan par cilvēkiem apkārt

Ceļošana ir lieliska iespēja satikt jaunus cilvēkus vai iepazīt tuvāk savus ceļabiedrus. Nav efektīvāka sevis izzināšanas veida kā atrašanās neparedzēta situācijas un problēmu risināšana kopā ar saviem ceļojuma biedriem. Vēl jo vairāk – tiklīdz tu izkāp no savas komforta zonas un sastopies ar problēmsituācijām, kas jāatrisina, tas Tev ļaut redzēt lietas pavisam citā gaismā brīdī.

Ceļošana vairo produktivitāti darbā

Kā minēts iepriekš, ka ceļošana samazina stresu. Pat izbraukums uz kādu citu vietu nedēļas nogalē palīdz cilvēkiem atgūties no darba vidē uzkrātajiem pārdzīvojumiem. Bet tas nav viss! Kolumbijas Biznesa skolas profesors Adams Galinskijs ir veicis neskaitāmus pētījumus par saikni starp ceļošanu un radošumu. Viņš ir noskaidrojis, ka ceļošana paaugstina prāta spēju pārslēgties no vienas idejas uz citu, kas ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai spētu radoši domāt.