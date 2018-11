Vai zināji, ka kafija ir dzīva? Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi saprast, kā to var pagatavot, izgaršot un izbaudīt visdažādākajos veidos, iepriecinot gan pašiem sevi, gan apkārtējos. Tā apgalvo Kalvis Lapsiņš, kurš pagājušā gada vasarā Rankas pagastā privātmājā ir izveidojis kafijas grauzdētavu “Tīrs Miers” un piedāvā ar zināmu izcelsmi tieši tev Latvijā svaigi grauzdētu kafiju, stāsta cilvēkiem par kafiju un māca to pareizi pagatavot, lai izbaudītu tik dažādās garšas nianses.



Astoņus gadus Kalvis pavadījis Lielbritānijā, kur sākumā strādājis kafejnīcā par baristu un pēc laika kļuvis par kafejnīcas vadītāju, bet vēlāk sapratis, ka lielāko gandarījumu sniedz tieši kafijas pagatavošana un cilvēku apmācīšana kafijas zinībās, tāpēc sācis strādāt kafijas grauzdētavā.

“Strādāju kafijas grauzdētavā un trenēju cilvēkus, kā gatavot kafiju. Tad izdomāju, ka visa tā pieredze un zināšanas jāatved uz Latviju, jo šeit kafijas kultūra tikai lēnām, lēnām attīstās. Cilvēkiem ir jāizstāsta kafijas stāsts un jāparāda, ka ir arī tāda kafija, kuru baudot var sajust daudzveidīgas garšas nianses,” viņš saka.



Latvijā Kalvis atgriezies tāpēc, ka sācis pietrūkt māju sajūtas. “Latvijā ir ģimene, draugi, bet tur vienīgi jāstrādā. Tās vērtības arī ir citādas. Latvijā es jūtos kā mājās. To sajūtu par naudu nopirkt nevar. Atgriezos ar skaidru mērķi – izveidot kafijas grauzdētavu dabas ieskautā vietā,” stāsta Kalvis.

Kafija ir dzīvesstils

Kafijas grauzdēšanai viņš pievērsies, jo vienmēr ir apbūrusi tikko grauzdētas kafijas smarža un ir bijusi vēlme saprast, kā kafijas grauzdētāji spēj atrast un izcelt katras kafijas unikālo garšu. Kafijas grauzdētava “Tīrs Miers” grauzdē specializēto kafiju. Tās lielākā atšķirība no veikala kafijas ir tā, ka ir skaidri zināma kafijas izcelsme un kvalitāte. Visi procesi - audzēšana, novākšana transportēšana, grauzdēšana - ir caurredzami. Pievienotā vērtība ir arī tā, ka Kalvis nodod savas zināšanas, izglīto kafijas baudīšanā. Kafija ir viņa dzīvesstils. Viņš ir izveidojis kafijas skolu, kurā viņš pastāsta kafijas vēsturi, iepazīstina ar kafijas pupiņas ceļojumu no kafijas plantācijas līdz krūzītei, kā arī sniedz ieteikumus, kam pievērst uzmanību, lai pagatavotu garšīgu kafiju mājās.

Grauzdētava ir neliela, pupiņas grauzdē pēc pasūtījuma un nelielos daudzumos. “Mūsu mērķis ir saglabāt svaigumu, tāpēc esam izveidojuši internetveikalu, kurā pašlaik var iegādāties kafiju no Brazīlijas, Etiopijas, Ruandas, Hondurasas. Kafiju grauzdējam un izsūtām pasūtījumus reizi nedēļā, tā nodrošinot cilvēkiem iespēju nobaudīt tiešām svaigi grauzdētu kafiju. Kafiju vislabāk izlietot pirmo pāris mēnešu laikā pēc grauzdēšanas. Var jau glabāt gadiem ilgi, bet tā vairs nebūs tāda. Gaiss ir lielākais kafijas ienaidnieks, tāpēc iesaku pirkt mazākos iepakojumos, bet biežāk. Glabāt ieteicams tajā pašā iepakojumā istabas temperatūrā,” iesaka Kalvis.

Maģija rodas grauzdējot

“Kafija tāpat kā, piemēram, āboli ir dažādu šķirņu. Ir divas populārākās kafijas šķirnes – “Robusta” un “Arabika”. “Robustā” ir vairāk kofeīna, tā izceļas ar specifisku un spēcīgu garšu. Savukārt “Arabika” satur mazāk kofeīna, bet tai ir daudzveidīgākas garšu nianses, tāpēc katram kafijas cienītājam ir iespēja atrast sev tīkamāko. Kafijā mēs meklējam līdzsvaru starp saldo, skābo un rūgto. Lai sajustu sīkās garšu nianses, ir jābauda, jāsajūt un jādomā, ar ko asociējas sajustās garšas. No sākuma ir ļoti grūti vārdiski aprakstīt sajūtas. Visa tā maģija notiek, kafiju grauzdējot. Tad tiek meklēta un atrasta katras kafijas unikālā garša,” skaidro Kalvis. Viņam pašam vislabāk garšo kafija no Etiopijas. Tai ir augļainas, ziedainas un sulīgas garšas.



Daudziem esot pārsteigums, ka kafija aug kokos un ir atrodama “ķirsī”, kurā iekšā ir divas sēkliņas, kas arī ir kafijas pupiņas. Augstas kvalitātes kafija aug augstu kalnos, un, kad kafijas “ķirši” ir nogatavojušies, tie tiek novākti ar rokām.



Liela nozīme kafijas garšā ir zaļo kafijas pupiņu apstrādes veidam - sauss vai slapjš. Sausais zaļās kafijas pupiņu apstrādes veids kafijas garšā var atstāt šokolādes, riekstu, plūmju un citu saldāku augļu garšu nianses. Slapjais zaļās kafijas pupiņu apstrādes veids kafijas garšā var atstāt citrusa augļu skābumu, tīru, atsvaidzinošu, ziedu un tējas garšu. Kafijas grauzdētāja pienākums ir atrast un izcelt konkrētās kafijas labākās garšas nianses.

Lai pagatavotu labu kafiju

Nevajadzētu izmantot akas ūdeni, jo tas pārāk daudz piesātināts ar minerālsāļiem, tāpēc garša vienmēr atšķirsies. Vislabāk izmantot filtrētu ūdeni. Ja iespējams, tad vienmēr vajadzētu samalt kafiju tieši pirms lietošanas. Kafiju var samalt dažādi: ļoti smalki, smalki, vidēji, rupji, ļoti rupji. Maluma izvēle ir atkarīga no tā, kā paredzēts pagatavot kafiju - krūzītē, preskannā, espresso vai citā veidā. Ideālā ūdens temperatūra kafijas pagatavošanai ir no 92 līdz 96 grādiem. Kad ūdens beidzis vārīties, pacietīgi vajadzētu pagaidīt pāris minūtes un tikai tad apliet kafijas biezumus, lai nesadedzinātu kafiju. To vislabāk baudīt siltu, jo, ja kafija tiek dzerta pārāk karsta, pastāv iespēja, ka tiek apdedzinātas garšu kārpiņas, un tad diemžēl visas sīkās garšu nianses nebūs jūtamas. Jo ilgāk kafija būs kontaktā ar ūdeni, jo vairāk vielu, ko apslēpusi pupiņa, būs kafijā. Ja gatavo filtra kafiju, tad iztecēšanas laikam vajadzētu būt starp 3 un 4 minūtēm. Ja iztecēšanas laiks būs ātrāks, kafija garšos ūdeņaini un skābi, ja iztecēšanas laiks būs lēnāks, kafija garšos pārāk rūgti. Lai mainītu iztecēšanas laiku, ieteicams sākt ar kafijas maluma maiņu: ja tā iztek pārāk ātri, var samalt kafiju nedaudz smalkāk, ja pārāk lēni, tad samaļ nedaudz rupjāk.