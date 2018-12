Atklāj nedeklarētu skaidru naudu vairāk nekā 16 tūkstošu apmērā

Veicot kontroles pasākumus, VID Muitas pārvaldes amatpersonas novērsa kādas personas mēģinājumu ievest Latvijā skaidru naudu 16 430 eiro apmērā, to nedeklarējot. Banknotes bija paslēptas dažādās vietās starp vieglā automobiļa vadītāja personīgajām mantām.

Šī gada 14.decembrī Terehovas muitas kontroles punkta darbinieki veica kādas no Krievijas Federācijas iebraukušas vieglā automobiļa kontroli. Pirms pārbaudes uzsākšanas muitas amatpersonas transportlīdzekļa vadītājam jautāja, vai viņam līdzi ir deklarējamas preces un skaidra nauda, un saņēma noliedzošu atbildi. Tomēr pārbaudes laikā tika konstatēta nedeklarēta skaidra nauda.

Robežas šķērsotāja apģērba kabatās, kā arī personas bagāžā, noslēpts starp dažādām mantām, atradās ievērojams daudzums banknošu – Krievijas rubļi, ASV dolāri un eiro. Kontroles rezultātā tika konstatēts, ka persona nedeklarējot mēģināja pārvietot pāri robežai skaidru naudu 16430 eiro apmērā.

Par izvairīšanos no skaidras naudas deklarēšanas personai tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (LAPK) Par noteiktā skaidras naudas apjoma nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.15 pantu, kas paredz naudas sodu piecu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās summas.Par noteiktā skaidras naudas apjoma nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.15 pantu, kas paredz naudas sodu piecu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās summas.190.15 pantu. LAPK noteikts, ka par normatīvajos aktos noteiktās skaidras naudas, ko, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, ieved Eiropas Savienības muitas teritorijā vai izved no tās, nedeklarēšanu vai nepatiesu deklarēšanu uzliek naudas sodu piecu procentu apmērā no nedeklarētās vai nepatiesi deklarētās summas.

VID atgādina: šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai personai ir pienākums deklarēt skaidru naudu, ja tās apmērs ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro. šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai fiziskai personai ir pienākums deklarēt skaidro naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro.šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu (gan iebraucot, gan izbraucot) vietās, kur tā ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža, jebkurai fiziskai personai ir pienākums deklarēt skaidro naudu, ja tās apmērs ir ekvivalents vai pārsniedz 10 000 eiro.

Šī gada 11 mēnešos VID Muitas pārvaldes veikto kontroles pasākumu rezultātā sastādīts 21 administratīvā pārkāpuma protokols par skaidras naudas nedeklarēšanu. Kopējā skaidras naudas summa, ko personas minētajā laika posmā mēģinājušas pārvietot pāri robežai nedeklarējot, ir 506 424 eiro.