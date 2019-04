Lieldienu brīvdienās Vidzemē aiztur vairākus dzērājšoferus

Četrās Lieldienu brīvdienās, laikā no 19. aprīļa līdz 23.aprīlim policija Vidzemē aizturēja 36 dzērājšoferus un noformēja 246 administratīvā pārkāpuma protokolus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu.

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes amatpersonas veica pastiprinātu ceļu satiksmes uzraudzību, lai rūpētos par drošību un kārtību uz ceļiem. Profilaktisko pasākumu laikā īpaša uzmanība tika pievērsta tam, vai transportlīdzekļu vadītāji pie stūres nav sēdušies alkohola vai citu apreibinošos vielu ietekmē, kā arī tam, vai tiek ievērots atļautais braukšanas ātrums un citi ceļu satiksmes noteikumi.



Nedēļas nogalē Valsts policija Vidzemes reģiona pārvaldes Patruļpolicijas nodaļas un Satiksmes uzraudzības rotas amatpersonas par braukšanu reibumā aizturēja 16 automašīnu vadītājus, 1 traktora vadītāju, 4 mopēda vadītājus un 14 velosipēdistus. Valmieras policijas iecirkņa (PI) apkalpojamā teritorijā tika apturēti četri šoferi alkohola reibumā, Valkas PI – trīs šoferi, Limbažu, Madona un Alūksnes PI apturēti pa diviem šoferiem, savukārt Gulbenes PI apkalpojamā teritorijā konstatēts viens gadījums.

Desmit automašīnu vadītājiem alkohola reibums konstatēts vairāk nekā divas promiles, savukārt vienam no tiem, automašīnas vadītājam, konstatēts pat 3,07 promiļu reibums.

Aizvadītajās brīvdienās iedzīvotāji aktīvi ziņoja, ka autovadītāji, iespējams, ceļu satiksmē piedalās alkohola reibumā. Piecos gadījumos saņemtā informācija apstiprinājās, ka autovadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā, divos no tiem – bez transportlīdzekļu vadīšanas tiesībām.

Noformēti 545 administratīvā pārkāpuma protokoli ceļu satiksmes jomā, no kuriem 246 bija par atļautā ātruma pārsniegšanu.

Vidzemes reģiona pārvaldes apkalpojama teritorijā reģistrēti 38 ceļu satiksmes negadījumi, kur septiņos no gadījumiem ir 11 cietušas personas un viens bojāgājušais.

"Joprojām satraucošs ir fakts, ka neskatoties uz lielajiem sodiem, risku zaudēt autovadītāja apliecību uz vairākiem gadiem, kā arī iepriekš publicēto informāciju par masu pasākumiem ceļu satiksmes uzraudzībā, autovadītāji turpina klaji ignorēt Ceļu satiksmes noteikumus – brauc stiprā alkohola reibumā, kā arī pārkāpj atļauto braukšanas ātrumu. Arvien vairāk tiek aizturēti vadītāji, kuri transportlīdzekli vadījuši reibumā, bez tiesībām, - šoreiz tie ir 8 (gandrīz puse). Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri operatīvi reaģēja uz situāciju, sniedza informāciju par pārkāpējiem un līdzdarbojās ar policiju – šāda rīcība palīdz policijai gādāt par apkārtējo drošību uz ceļa,” atklāj Vidzemes reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Jānis Lūks.





Neskatoties uz to, ka svētki ir aizritējuši, policija arī turpmāk veiks šādus un līdzīgus profilaktiskos pasākumus, lai novērstu bīstamās situācijas ceļu satiksmē, taču vienlaikus aicinām ikvienu domāt par drošības jautājumiem daudz plašāk nekā tikai savu interešu ietvaros.

Aicinām iedzīvotājus nepalikt vienaldzīgiem un situācijās, kad rodas pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājs pie stūres sēdies reibumā, ziņot Valsts policijai, zvanot pa tālruni 110.