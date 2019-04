Policija brīdina: kūlas dedzināšana ir aizliegta; par pārkāpumiem pienākas bargs sods

Aizvadītajās dienās, laika posmā no 5. līdz 8.aprīlim reģistrēti 92 kūlas dedzināšanas gadījumi, kopumā Vidzemes reģionā šogad reģistrēti 183 gadījumi. Kūlas dedzināšana ir aizliegta, turklāt tā ir arī bīstama gan īpašumam, gan apkārtējiem, jo šādu degšanu ir grūti kontrolēt un tā var strauji pāraugt nozīmīgā ugunsnelaimē ar bēdīgām sekā.

Policijas atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta un saskaņā ar normatīvajiem aktiem kūlas dedzinātāji ir saucami pie atbildības. Par kūlas dedzināšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro. Protokolu par kūlas dedzināšanu var sastādīt gan Valsts policija, gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.

Savukārt Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 51. panta otrā daļa nosaka, ka par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, uzliek naudas sodu fiziskām personām no 140 līdz 700 eiro, bet juridiskām personām — no 700 līdz 2900 eiro.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodeksa 179.pants nosaka, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, bet juridiskajām personām — no 280 līdz 1400 eiro. Par atbilstības ugunsdrošības prasībām nenodrošināšanu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktajā termiņā uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 430 eiro, bet juridiskajām personām — no 1400 līdz 4300 eiro.