25.septembrī - Ģimeņu rallijs Gulbenes novadā

Ģimenes, kurām patīk aktīvi un interesanti pavadīt laiku, ceļot un iepazīt jaunas vietas, 25.septembrī ir aicinātas piedalīties Ģimeņu rallijā, ar savu automašīnu dodoties piedzīvojumā pa Gulbenes novadu, baudot zelta rudeni un izzinot novada tūrisma piedāvājumu.

Pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” informē, ka pasākuma moto – “Ar ģimeni ciemos pie ģimenes”. Ģimenēm, kas piedalīsies rallijā, būs iespēja iepazīt un apciemot gan ģimenes uzņēmumus, kas piedāvā tūrisma pakalpojumus Gulbenes novadā, gan arī piedalīties ģimenisku uzņēmumu un pašvaldības iestāžu sagatavotās aktivitātēs.

Dalība rallijā notiks ar mobilās lietotnes “Loquiz” palīdzību. Lietotnē komandām būs iespēja redzēt visu rallija dalībnieku atrašanās vietu. Dalībnieki dienu pirms pasākuma saņems saiti un paroli savas dalības aktivizēšanai lietotnē. Katras ģimenes ekipāža ralliju varēs uzsākt no jebkuras vietas Latvijā – no savām mājām. Ekipāžas šajā dienā varēs pašas plānot laiku un izvēlēties savu maršrutu, viesojoties objektos un vietās un izpildot sagatavotos uzdevumus (uzdevumu izpilde tiks plānota tā, lai tā būtu bezkontakta). Kontrolpunktos varēs viesoties no pulksten 10.00 līdz 17.00. Ātrums rallijā nebūs svarīgs, daudz svarīgāka būs uzdevumu veikšanas precizitāte un veiksme.

Trīs komandas, kas būs visprecīzāk veikušas uzdevumus un ieguvušas visvairāk punktu, saņems vērtīgas balvas, ko sarūpējis Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs. Balvas tiks nodotas individuāli, sazinoties ar uzvarētājiem.