Adventes laikā Gregs gulbeniešiem dāvina koncertu

15.decembrī pulksten 16.00 gulbenietis Gregs jeb Grigorijs Gorodko ielūdz uz savu un draugu autordziesmu koncertu, kuram dots nosaukums “Nāc, kur sniegi!”. Ieeja uz to ir par brīvu. Uz skatuves būs gan Gregs, gan citi viņa pieaicinātie muzikanti, pasākumu vadīs Edijs Frīdenbergs.

“Es vēlos, lai šis koncerts ir kā sirsnīga draugu tikšanās. Gan jau kopā arī uzdziedāsim. Paldies kolēģiem, atbalstītājiem, ikvienam klausītājam! Kopā ar mani koncertā piedalīsies viesmākslinieki un, protams, arī pašmāju muzikanti,” “Dzirkstelei” saka Gregs. Viņam kā muzikantam ir svarīgi just dzīvo saikni ar klausītāju.

Uz jautājumu, cik dziesmu savā mūžā ir sakomponējis, Gregs atbild, pirms tam labi ilgi padomājis - būšot kādas 55 dziesmas. Vai viņš plāno sasniegt 100 dziesmu skaitu? “Tas nav mans mērķis – cept dziesmas bezjēgā. Jau tagad starp manām dziesmām ir dažas tādas, kuras pats visai augstu nevērtēju. Un ir, protams, arī tādas, kuras mīļas gan man, gan klausītājiem. Bet visas manas dziesmas nekad nav bijušas un nebūs vienlīdz labas. Vislabākās manas dziesmas ir tapušas jaunībā, tajās sajūtās, notikumos un kas, iespējams, tika veltītas kādam konkrētam vienam cilvēkam. Piemēram, publika bieži prasa dziesmu “Džūlija, atgriezies!”. Tā tika sacerēta un dziedāta laikā, kad vēl darbojās mana grupa “One Day”. Šī dziesma nav iekļauta nevienā manas mūzikas diskā, taču tai ir sava dzīve un savs klausītājs. Tāpat arī dziesmai “Klausies, mana mīļā”, kura tika sacerēta laikā, kad darbojās mans dibinātais kolektīvs “Dūmi”. Šo dziesmu aranžējām kopā ar Aini Ozolu. Līdzīgi ir bijis ar dziesmu “Garāmgājējs”. Protams, savas muzicēšanas laikā esmu ietekmējies no kolēģiem, viņi - no manis. Tas ir bijis tāds abpusējs radošs process. Esmu ļoti pateicīgs visiem, ar kuriem jelkad esmu sadarbojies un kopā komponējis, sacerējis tekstus, muzicējis. Koncertā Gulbenē skanēs daudzas vecās un arī jaunās dziesmas.