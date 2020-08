Aicina piedalīties laivu braucienā pa Gaujas augšteci

22.augustā ikviens laivošanas entuziasts tiek aicināts piedalīties laivu braucienā pa Gaujas augšteci Gulbenes novada Rankas pagastā “Ar laivu pa Gauju!”. Par to informē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”.

Laivotāji tiks gaidīti no pulksten 9.30 Rankas pagasta viesu namā "Mīlmaņi", kur notiks reģistrācija. Pulksten 10.00 - svinīga pasākuma atklāšana. Pēc tam pasākuma dalībnieki ar kopīgu transportu dosies uz starta vietu. Laivošana paredzēta aptuveni divas stundas - pirmā stunda pa - seklāku un straujāku posmu, otrā stunda - pa pavisam mierīgu posmu, kurā būs lietā jāliek airi. Finišā visus dalībniekus sagaidīs spēcinoša maltīte, lielformāta spēles un vasarīga atpūta viesu namā “Mīlmaņi”. Ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem visus iepriecinās dziesmu autors, izpildītājs un ģitārists Gregs (Grigorijs Gorodko). Visi dalībnieki saņems pārsteiguma dāvanas, ko sagādājuši pasākuma atbalstītāji. Dalības maksa - 15 eiro no personas, piedaloties ar savu laivu - 5 eiro no personas.

Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās ir obligāta.Pieteikties var pa tālruni 26557582 vai epastā: turists@gulbene.lv līdz 19.augustam. Pieteikšanās obligāta arī tad, ja piedalās braucienā ar savu laivu. Pasākumu organizē Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” sadarbībā ar Rankas pagasta pārvaldi, viesu namu “Mīlmaņi” un laivu nomu “laivot.lv”. Pasākumu atbalsta ZS “Ķelmēni”, AS “Rankas piens”, atpūtas komplekss “Lācītes”, pļavu golfa laukums “Siltie”. Laivu brauciens notiks, ievērojot drošības un distancēšanās noteikumus.