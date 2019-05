Aktīva nedēļas nogale novadā - Tūrisma rallijs, Zaļais tirdziņš, Ģimeņu diena un Muzeju nakts

Gulbenes novadā maijā vidus ir laiks, kad ar dažādiem pasākumiem, tiek atklāta aktīvā tūrisma sezona. Šogad, 18.maijā, pasākumi gan pilsētā, gan novadā būs dažādi un visām paaudzēm saistoši – tūrisma rallijs, Zaļais tirdziņš-stādu gadatirgus, Muzeju nakts aktivitātes, bezceļu sacensības, motokross un citi pasākumi dažādās tūrisma un atpūtas vietās.







Trīs novadi aicina iepazīt tūrisma objektus rallijā “P 37.Madona-Cesvaine-Gulbene”





18.maijā aicinām iepazīt 25 tūrisma objektus 3 novados un aktīvo tūrisma sezonu atklāt ar ralliju. Tā starts būs no plkst. 9:00 līdz 11:00 Madonas Saieta laukumā (Saieta laukums 1, Madona), kur katra komanda saņems rallija ceļvedi, bukletus un kartes, kuros būs iekļauta informācija par tūrisma objektiem, kas rallija laikā jāapciemo. Savukārt objektu saimnieki būs sagatavojuši dažādus interesantus uzdevumus, par kuru izpildi varēs iegūt punktus. Savukārt finišs būs no plkst. 18:00 līdz 20:00 Atpūtas kompleksā “Vonadziņi” (Stāmerienas pagastā, Gulbenes novadā), kur tiks noskaidrotas tās komandas, kuras būs ieguvušas lielāko punktu skaitu, balvā saņemto dāvanu kartes no “Biļešu paradīze”. Tāpat arī tiks pasniegtas specbalvas, kuras būs sagādājuši tūrisma uzņēmēji.







Aicinām pieteikt savu dalību rallijā, aizpildot pieteikuma anketu, un biļetes iegādāties “Biļešu paradīze” kasēs un internetā. Plašāka informācija atrodama mājas lapā www.visitgulbene.lv un aicinām ikvienu doties drosmīgā un aizraujošā tūrisma braucienā, iepazīstot un atklājot jaunas un jau zināmas tūrisma vietas Madonas, Cesvaines un Gulbenes novados.







Gulbenes pilsētā aicinām uz Zaļo tirdziņu, Ģimeņu dienu un izbraucienā ar tvaika lokomotīvi







18.maijā rīts Gulbenes pilsētā sākies ar rosību pašā pilsētas centrā, jo notiks Zaļais tirdziņš-stādu gadatirgus, tādēļ tiek aicināts ikviens interesents, kas vēlās iegādāties vietējo mājražotāju produkciju, dažādus amatniecības priekšmetus un darinājumus, kā arī papildināt savu dārzu ar dažādām puķēm, augiem un dārzeņiem. Tirdziņš notiek Gulbenes centrālajā skvērā, Ābeļu ielā 2 (pie pašvaldības ēkas) no plkst. 9:00 līdz 13:00.







Informējam, ka Zaļā tirdziņa laikā, 18.maijā, būs satiksmes ierobežojumi un no plkst. 6:00 līdz 14:00 būs slēgta Ozolu iela virzienā no O.Kalpaka ielas līdz Rīgas ielai. Organizatori atvainojas par sagādātajām neērtībām.







18.maijā no plkst. 11:00 norisināsies Gulbenes novada Ģimeņu diena, un tās laikā notiks sportiskas aktivitātes Gulbenes sporta centrā, savukārt Gulbīšu parkā no plkst. 13:00 notiks misijas “Pakāpini” vadītāju Viljama un Danas Šulcu stāstījums, mūziķa Valda Indrišonoka koncerts, Pateicības rakstu pasniegšanas ceremonija, mācītāja Ilgvara Matīsa stāstījums-lekcija “Piecas mīlestības valodas”, kā arī plkst. 22:00 balle ar grupu “Ceļojums”. Plašāka informācija par pasākumu atrodama www.gulbene.lv.







18.maijā plkst. 13:00 šaursliežu dzelzceļa vilciens Bānītis dosies savā ierastajā reisā uz Alūksni ar tvaika lokomotīvi “Ferdinands” priekšgalā. Līdz tam aicinām apmeklēt Izglītojošu un interaktīvu centru “Dzelzceļš un Tvaiks”, kas atrodas vēsturiskajā Gulbenes dzelzceļa stacijā. Tur ikviens varēs iepazīt dzelzceļa pasauli, darbojoties ar interaktīvajām ierīcēm, bet turpat pāri sliedēm, viesojoties Bānīša Depo izmēģināt koka un rokas drezīnas.







No Gulbenes dzelzceļa stacijas var doties izbraucienā ar elektrovilcieniņu, kas nepilnas stundas garā ekskursijā parādīs abus Gulbenes pilsētas vēsturisko centrus, un tā vadītājs-gids pastāstīs par pilsētas vēsturi un attīstību. 18.maijā vilcieniņš kursēs plkst. 11:00, 12:00, 13:00 un 16:00, 17:00, 18:00. Plašāka informācija atrodama www.visitgulbene.lv.







Tāpat arī 18.maijā kursēs pasažieru vilciens no Rīgas uz Gulbeni, kas ļauj pavadīt dienu Gulbenes pusē un vakarā atgriezties galvaspilsētā. Vilciena kursēšanas laiks: no Rīgas atiet 08:03 (Gulbenē ienāk 11:20), savukārt no Gulbenes atiet plkst. 18:37 (Rīgā ienāk 21:56).







Gulbenes novadā aicinām uz sporta pasākumiem, Litenes pagasta svētkiem un Muzeju nakts aktivitātēm

Litenē notiks pagasta svētki “Vasara sākas Litenē”, kur no plkst. 10:00 visas dienas garumā notiks pludmales volejbola un laivošanas sacensības, tenisa laukuma atklāšana, suņu sacensības, spēkavīru sacensības, peintbols, pūķu darbnīca un jaunās simtgades futbola spēle. Savukārt plkst. 19:00 aicināti uz A. Šaicāna dziesmu koncertu “Draugu tikšanās”, kam sekos deju grupas HABIBI priekšnesumi un noslēgumā balle kopā ar grupu “Galaktika”. Plašāka informācija par pasākumu un ieejas biļešu maksu atrodama www.gulbene.lv.







Muzeju nakts ietvaros Rankas pagastā no plkst. 17:00 līdz 21:00 notiks pasākums “Ranka – caur laiku lokiem”, kura laikā varēs iepazīt rancēniešu vēstures izpētes stāstus un apskatīt Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra ekspozīcijas un izstādes, bet turpat blakus esošajā Saieta laukumā notiks stādu papildināšana, kā arī varēs piedalīties radošās darbnīcā un sildīties pie ugunskura.

Druvienas pagastā, “Silmaču” estrādē plkst. 19:00 notiks Druvienas kultūras nama pašdarbnieku koncerts un Liezēres amatierteātra izrāde, bet plkst. 22:00 būs balle.







Pilsētā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejs (Pils iela 3) aicina no plkst. 19:00 līdz 01:00 uz aktivitātēm “Sargāj’ savu tēvu zemi. Kauja, Skelets. Skaņa”, kas notiks muzeja ēkā, Sarkanajā pilī un Klētī.







Atpūtas kompleksā “Dīķsalas” (Stradu pagastā) aicinām apmeklēt bezceļu sacensības “Can-am Trophy Latvia” kausa 1.posmu, kas pulcē lielu gan dalībnieku, gan skatītāju skaitu un ir lielisks pasākums visai ģimenei. Plašāka informācija Atpūtas kompleksā “Dīķsalas” Facebook lapā. Savukārt svētdien, 19.maijā, motorparkā “Dimanti” (Stāmerienas pagastā) notiks jau sestais motokross “Dimantu kauss”, kur piedalīsies dalībnieki no Baltijas valstīm un šogad trasē ir izveidoti arī jauni tramplīni un elementi, lai gan sportistiem, gan skatītājiem šis moto sporta piedzīvojums būtu vēl aizraujošāks. Plašāka informācija Motorparka “Dimanti” Facebook lapā.







Aicinām ikvienu – ģimenes, draugu kompānijas, atklāt aktīvo tūrisma sezonu Gulbenes pilsētā un novadā, piedaloties dažādajās aktivitātēs un apmeklējot pasākumus. Informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Gulbenes novadā ir atrodama www.visitgulbene.lv, tel. 26557582, e-pasts: turists@gulbene.lv. Tāpat pie Gulbenes novada pašvaldības ēkas (Ābeļu ielā 2) atrodas interneta pieejas punkts, kur 24h ir pieejama informācija par tūrisma un atpūtas iespējām Gulbenes novadā.