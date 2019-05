Alūksnē tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda” pulcēsies četri tūkstoši dalībnieku

Sestdien, 25. maijā, Alūksnē pulcēsies vairāk nekā 4000 bērnu no visiem Latvijas reģioniem tautas deju festivālā “Latvju bērni danci veda”. Sakarā ar tik liela dalībnieku skaita ierašanos pilsētā, būs apgrūtināta satiksme, tādēļ autovadītājus šajā dienā aicinām būt īpaši uzmanīgiem.



Šogad notiks jau divdesmit pirmais tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”. Festivāla koncertam Alūksnē 25. maijā gatavojas 4105 dejotāji no 181 deju kolektīva, savukārt 31. maijā notiks festivāls Talsos, kam pieteikušies 2624 dejotāji no 115 deju kolektīviem.

Festivālā Alūksnē būs pārstāvēti dejotāji no Aizputes, Alūksnes, Auces, Babītes, Baldones, Balvu, Bauskas, Brocēnu, Cēsu, Ciblas, Daugavpils, Dobeles, Dundagas, Engures, Gulbenes, Ikšķiles, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jūrmalas, Kandavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Lubānas, Ludzas, Mālpils, Mārupes, Pāvilostas, Preiļu, Priekuļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rīgas, Ropažu, Rugāju, Saldus, Siguldas, Talsu, Tērvetes, Tukuma, Valkas, Ventspils, Viļānu pilsētām un novadiem.



Notiks ielu koncerti pie Jaunās pils, Kultūras centra un Pilssalā



Bērnu tautas deju festivāla dalībnieki Alūksnē ieradīsies jau no rīta un dosies uz Alūksnes Mākslas skolu, kur notiks kolektīvu reģistrācija.

No pulksten 12.00 līdz 16.00 Pilssalas estrādē notiks lielkoncerta programmu mēģinājumi. Savukārt no pulksten 12.30 līdz 15.00 mazo dejotāju kolektīvi priecēs alūksniešus ar ielu koncertiem, kas notiks trīs vietās: pie Alūksnes Kultūras centra, pie Alūksnes Jaunas pils un Pilssalā, pie pašvaldības aģentūras “ALJA” ēkas. Pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv pieejama sīkāka informācija par to, kādi kolektīvi uzstāsies katrā no norises vietām. Dienas gaitā mazie dejotāji arī apciemos vairākus tūrisma objektus Alūksnes teritorijā.



Svētku dalībnieku gājiens noslēgsies ar lielkoncertu estrādē



Deju festivāla dalībnieku svētku gājiens sāksies pulksten 17.00, un tas virzīsies maršrutā Brūža iela-Pils iela-Pilssalas iela uz Pilssalas estrādi. Pēc gājiena estrādē sāksies lielkoncerts “Deju kaleidoskops”.

Astoņu novadu programmas koncertā izdejos Alūksnes, Balvu un Rugāju, Gulbenes, Limbažu, Rēzeknes un Viļānu, kā arī Rīgas pilsētas 2539 dejotāji. Lielkoncerta režisore Eva Aizupe aicina: “Atliek vien kaleidoskopu grozīt un būt gatavam pārsteigumam.”

Aicinām novada iedzīvotājus sveikt gājiena dalībniekus – mazos dejotājus no visas Latvijas un vērot festivāla lielkoncertu. Svētku koncertos ieeja bez maksas.



Bērniem darbosies atrakciju parks



Visas dienas garumā Alūksnes Pilssalā no pulksten 10.00 darbosies bērnu atrakciju parks “Kids wonderland” (par maksu). Bērni visas dienas garumā varēs atpūsties piepūšamajās atrakcijās, ballēties putu un burbuļu diskotēkās, spēlēt lāzertagu, izmēģināt roku Airsoft šautuvē.

Māmiņas varēs piedalīties labdarības andelē un atpūsties “HAPPY” māmiņu teltī, kur bērniem paredzēts rotaļu laukums un interesantas radošās aktivitātes un balvas no atbalstītājiem. Labdarības andelē var aiznest divas bērnam vairs nevajadzīgas mantiņas un vienu sev vajadzīgo paņemt vietā. Pārējās mantiņas nonāks kādā no bērnu namiem.





Būs apgrūtināta autotransporta kustība pilsētā



25. maijs ir arī Eiropas Parlamenta vēlēšanu diena, tādēļ jāņem vērā, ka šajā dienā sakarā ar bērnu deju festivāla dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanu pie atsevišķiem vēlēšanu iecirkņiem pilsētā – Alūksnes pilsētas sākumskolas un Alūksnes novada vidusskolas būs apgrūtināta satiksme. Ierobežota autotransporta kustība būs arī pie Alūksnes Kultūras centra, uz kurieni pārcelts vēlēšanu iecirknis no administratīvās ēkas, taču cilvēkiem ar kustību traucējumiem piekļuve būs nodrošināta. Turklāt jāņem vērā, ka Kultūras centra apkārtnē notiks arī mājražotāju un amatnieku tirdziņš.

Bērnu deju kolektīvi Alūksnē ieradīsies ar autobusiem, tādēļ tos būs nepieciešams izvietot vairākos stāvlaukumos pilsētā. Līdz ar to šie stāvlaukumi diemžēl nebūs pieejami pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem. Šie publiskie stāvlaukumi būs: pie Melnuma ielas, pie Tempļakalna ielas gājēju tilta, Ojāra Vācieša ielā pie kafejnīcas “Altiņš”, Skolas ielā, Pils ielas malā pie Jaunās pils. Precīzāka informācija par satiksmes ierobežojumiem Alūksnē 25. maijā sekos, tā būs publicēta pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv.

Bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda” organizē Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centrs un Alūksnes novada pašvaldība, atbalsta “Swedbank” un “Kārums”.