Alūksnē uzstāsies vibrofona un klavieru duets

Piektdien, 12.aprīlī, plkst. 19.00 Alūksnes Kultūras centra Mazajā zālē izskanēs vibrofonista Jāņa Bombizo-Fedotova un pianista Riharda Plešanova atraktīvā un dinamiskā koncertprogrammā "No Baha līdz Džobīmam vibrofona skaņās"!

Šajā koncertprogrammā savijas dažādu laikmetu un stilistikas mūzika – no baroka līdz džezam, no impresionisma līdz toņos veidotām skaņu gleznām un tautas mūzikā sakņotiem skaņdarbiem, no apcerīgām noskaņām līdz pat enerģiskiem deju ritmiem.

Atraktīvais vibrofonists Jānis Bombizo-Fedotovs mūziķa gaitas sācis Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolā, šobrīd meistarību turpina kaldināt Francijā. Jānis ir Lielās mūzikas balvas 2014 laureāts kategorijā "Gada jaunais mākslinieks", kā arī Ineses Galantes iniciētā talantu konkursa uzvarētājs, plūcis laurus arī vairākos starptautiskos konkursos.



Daudzpusīgais pianists Rihards Plešanovs mācījies Gulbenes, Cēsu, Emīla Dārziņa mūzikas skolās un Latvijas mūzikas akadēmijā Sergeja Osokina klavieru klasē. Papildinājies Hannoverē pie norvēģu pianista un profesora Stīna Eināra Nokleberga. Guvis godalgas starptautiskos konkursos Francijā, Rumānijā, Čehijā. Kā solists uzstājas ar Kremerata Baltica, Sinfonietta Rīga, Liepājas SO un LNSO, sadarbojas arī ar Latvijas Radio kori. Regulāri veic ierakstus teātra izrādēm un kinofilmām.







Programmā: Johans Sebastiāns Bahs, Kristofers Dīns, Ārons Pārks, Čiks Korea, Antonio Karloss Džobīms, Emanuels Sežornē.



Biļetes iespējams iegādāties Alūksnes Kultūras centra kasē.