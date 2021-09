Animācijas režisora Nila Skapāna darbi portālā "Filmas.lv"

Pieminot mūžībā aizgājušo animācijas režisoru Nilu Skapānu (1969-2021), Nacionālā Kino centra portālā filmas.lv sadarbībā ar Latvijas filmu studijām izveidota filmu izlase (1994-2021) – no pirmā starptautiskā triumfa līdz ieskatam jaunākajā, nupat pabeigtajā filmā. Lielākā daļa filmu ir pastāvīgi pieejamas portālā, astoņas citas pievienotas no jauna un būs skatāmas līdz 1. novembrim. Par to informē Nacionālā Kino centra filmu nozares informācijas speciāliste Kristīne Matīsa.

Latvijas animācijas pasaulē Nils Skapāns vienkārši ieradās un sāka strādāt – bez īpašas kinoizglītības, tikai savas intereses vilināts, kļuva par animācijas filmu operatoru un 90. gadu pašā sākumā pacietīgi kadru pa kadram filmēja studijas Dauka zīmētās filmas, tad pievienojās kinostudijas leļļu filmu grupas jaundibinātajai studijai Animācijas Brigāde. Apguvis leļļinieka prasmes, Nils Skapāns 1993. gadā kļūst par scenārija autoru pašiem mazākajiem skatītājiem domātā seriāla Munks un Lemijs 4. filmai, nākamajās sērijās viņš ir arī leļļu vadītājs un režisors, bet ar 7. sēriju Lidojam?! (1994) pēkšņi uzlido Eiropas animācijas virsotnē, saņemot galveno balvu – Kristāla lāci – Berlīnes starptautiskā kinofestivāla bērnu filmu konkursā Generation un vēl vairākas balvas citos festivālos Francijā un Skandināvijā.

Šo periodu portāla filmas.lv izlasē pārstāv arī Munka un Lemija nākamā sērija Aste (1994), bet 1996. gadā Nils Skapāns kā scenārija autors un režisors sāka veidot seriālu Zvēri un par filmu Caurā māja (1999) saņēma savu pirmo Lielā Kristapa balvu kā labākais animācijas režisors. Studijā Animācijas Brigāde tapa arī pirmā Nila Skapāna „filma pieaugušajiem” – ar koka figūrām veidotā Klucānija (2000), bet šajā laikā Nils jau bija atradis savu „mūža materiālu” – plastilīnu. 2000. gadā Nils Skapāns pārceļas uz Jura Podnieka studiju, kur iekārto savu neatkarīgā mākslinieka darbnīcu, nodēvē to par studiju Nilsons un attīsta plastilīna animāciju; portālā filmas.lv var noskatīties visas šajā laikā veidotās filmas – Pavasaris (2000), Diversija (2001), Smilšu pils (2002), Planēta Zolitūde (2001). Ar filmu Redzi, Trusi… Tētis brauc uz Londonu! (2004) Nils Skapāns atgriežas Berlīnes kinofestivāla konkursā, nākamā šim festivālam atlasītā Skapāna filma ir Burvīga diena (2010). Strādājot Jura Podnieka studijā, Nils Skapāns izveidoja 13 filmas, un tās visas var noskatīties portālā filmas.lv – gan bērnu auditorijai domātās filmas Raganas poga (2006), Puslācis (2007), Sasit spārnus (2008), Es gribu redzēt rūķīšus (2012), gan mazliet pieaugušākiem skatītājiem adresētās filmas Telefons (2005) un Tārpiņš (2011).

Ar filmu Kaķis maisā (2013) sākas Nila Skapāna sadarbība ar studiju Lokomotīve, kur top arī īsfilmas Spoku stunda (2014) un Marsietis (2015), bet 2017. gadā Nils Skapāns pabeidz darbu pie savas pirmās garāka formāta filmas Mūsu ome rullē (26 minūtes).

2014. gadā Nila Skapāna prasme strādāt ar plastilīna tēliem tika izmantota režisora Pētera Krilova dokumentālajā filmā Uz spēles Latvija , radot ārkārtīgi svarīgu filmas daļu – animācijas valodā vizualizējot čekas pratināšanas. Šajā filmā aizsākas Nila Skapāna sadarbība ar studiju VFS Films, kur tapa arī viņa nākamā un, kā izrādījās, pēdējā filma Diendusa – piedzīvojumu stāsts bērniem, kam pirmizrāde vēl tikai gaidāma, tāpēc portālā filmas.lv šobrīd var noskatīties filmas treileri.

Nila Skapāna filmu kolekciju portālā filmas.lv no 27. septembra var bez maksas skatīties dažādu izmēru ekrānos un dažādās ierīcēs visā Latvijas teritorijā, kur vien pieejams internets; studijā Lokomotīve veidotās Nila Skapāna filmas būs pieejamas portālā filmas.lv līdz 1. novembrim, tāpat arī pirmās četras filmas, kas tapušas studijā Animācijas Brigāde.

Portāls filmas.lv vienlaikus ir arī plaša filmu nozares datubāze, kuru saturiski veido Nacionālais Kino centrs un tehniski nodrošina Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC).