Ar unikālu Morzes ābeces aplikāciju arī bērni no Gulbenes novada iesūta apsveikumus Latvijai tās simtgadē

VAS „Elektronisko sakari” patriotisma projekta „Apsveikums Latvijai” ietvaros šogad, izmantojot speciālu Morzes ābeces aplikāciju, Latvijai tās simtgadē nosūtīti 6128 apsveikumi, bet četru gadu laikā kopš unikālās aplikācijas izveides - gandrīz 21 tūkstotis apsveikumu. Tā ir pasaulē unikāla akcija, kuras mērķis ir neierastā veidā veicināt Latvijas iedzīvotāju patriotismu pret valsti. Par to informē Endijs Buķis.

Viņš atklāj, ka visvairāk apsveikumu šo gadu laikā saņemts no Zemgales - aptuveni 26%. Čakli apsveikumu domātāji bijuši arī citos reģionos: no Vidzemes saņemti 22%, no Latgales – 20%, no Kurzemes - 19%, bet no Rīgas - 13%. No citām pilsētām aktīvākie apsveikumu sūtītāji šajos gados bijuši no Jelgavas, Ogres, Liepājas, Valmieras, Daugavpils, Cēsīm, Smiltenes un Tukuma.

"No Gulbenes novada saņemti 87 apsveikumi. Galvenokārt, tajos novēlēts Latvijai ilgs mūžs un tradīciju saglabāšana, kā arī kā tās vērtība ir izcelti tās cilvēki. Cilvēki ir novēlējuši Latvijai nezaudēt savu identitāti un spēt saglabāt savu valstiskumu nākamos simts un vairāk gadus," precizē E.Buķis.

"Piebilstams, ka šogad par godu Latvijas simtgadei apsveikumu maratons notika jau ceturto gadu. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad mērķis bija uzstādīt rekordu ar vienlaikus visvairāk nosūtītajiem apsveikumiem Latvijai tās dzimšanas dienā, šogad projekts tika veltīts labdarībai. Katri desmit apsveikumi pārtapa par kūciņu, kuras izcepa vai vēl izceps konditorejas dažādos Latvijas reģionos un nogādās Latvijas bērnunamos dzīvošajiem bērniem. Savukārt galvenā zibakcija šajā gadā tika veidota ar īpašu, bērnu veidotu sveču sienu Rīgas centrā. Citas zibakcijas notika dažādās Latvijas skolās, kurās bērni atminēja Latvijas Futbola izlases sagatavoto apsveikumu Morzes kodā "11 vilku cīņas garu, vienotību un lepnumu par Latviju"," stāsta E.Buķis.

Projekta ietvaros darbojās speciāla aplikācija www.apsveikumslatvijai.lv, kurā ikviens varēja ģimenei, draugiem, kolēģiem vai paziņām nosūtīt savu apsveikuma tekstu Latvijai dzimšanas dienā, aizšifrējot to ar Morzes ābeci.

"Morzes ābeces skaņas ir veidotas kopā ar bērniem no Andžeja Grauda bungu skolas. Tas ļauj ikvienam noklausīties melodiskus apsveikumus un tos atminēt, kā arī sūtīt savus apsveikumus radiniekiem, draugiem un kolēģiem," stāsta E.Buķis.