Arī Gulbenes novadā būs Baznīcu nakts

Sestdien, 29.maijā, kristīgās kultūras notikumā “Baznīcu nakts 2021” piedalīsies 97 baznīcas visā Latvijā.

Arī Gulbenes novadā dievnami būs atvērti.



Baznīcu nakts rīkotāji šogad aicināja Latvijas draudzes dievnamus atvērt jau pirms Baznīcu nakts laika – no pulksten 12.00. To darīs arī Velēnas un Jaungulbenes luteriskās draudzes. Baznīcas būs atvērtas no pulksten 12.00 līdz 22.00, un pulksten 12.00, 18.00 un 22.00 skanēs zvani. “Pulksten 21.00 būs īpaša lūgšana, ko noturēs kāds no draudzes kalpotājiem,” stāsta mācītājs Ilgvars Matīss.

Atvērts būs arī Gulbenes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnams. Arī tajā pulksten 21.00 notiks lūgšana un tiks atskaņoti zvana skaņu ieraksti, jo baznīcai šobrīd ir noņemts centrālais zvans, lai to sagatavotu un uzstādītu drošākā konstrukcijā. Uzruna un lūgšana tiks translēta “Facebook”.

Gulbenes Vissvētākā sakramenta katoļu draudzes prāvests priesteris Pāvils S.Kamola informē, ka draudzes nams individuālajiem apmeklējumiem būs īpaši atvērts no pulksten 18.00 līdz 21.00. “Svētā mise notiks arī no rīta, bet jebkurš var atnākt arī vakarā. Programmā būs četri punkti. Sākumā būs rožukronis ar dziesmām, kad katrs varēs lūgties un padziedāt. Tad stundu notiks Vissvētākā Sakramenta adorācija klusumā, un tad līdz 21.00 būs laiks ar slavēšanas dziesmām,” stāsta priesteris.



Mājaslapā “Baznicunakts.lv” publicēta karte, kurā var redzēt baznīcu atrašanās vietas un uzzināt, kas notiks konkrētajā baznīcā.