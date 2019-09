Arī Gulbenes novadā būs skatāmi īpašie Latvijā veidotās filmas "TUR" seansi

Septembrī Gulbenes novadā īpašos seansos būs skatāma LMT filma “Tur”, kas ir neparasta, intriģējoša drāma par attiecībām virtuālajā un reālajā pasaulē. Filmas “Tur” īpašie seansi Gulbenes novadā: Stāķos, pamatskolā, - 17. septembrī pulksen.18:00 un Gulbenes kultūras centrā - 18.septembrī pulksten 19:30. Par to informē Elīna Lidere.



Režisors Uldis Cipsts skaidro, ka filma ir piedzīvojumu, mīlestības un savstarpējo attiecību stāsts: "Filma "Tur" ir katra režisora sapnis. Tā ir iespēja izveidot jēgpilnu stāstu aizraujošā un izklaidējošā formā. Stāstu, kas ir pārsteigumiem pilns piedzīvojums, skatīties ir ne tikai intriģējoši, tas liek arī aizdomāties. Filma atspoguļo arī manu personīgo pieredzi par to, ka mīlestība nebeidzas kopā ar cilvēku. Mīlestībai nav robežu. Visa pamatā ir cilvēks un cilvēcība. Unikāla radība – sarežģīta un trausla. Un tā ir sajūta, kuru mēs caur filmu arī vēlamies nodot skatītājiem."

Filmas stāsta pamatā ģeniālās informācijas tehnoloģiju speciālistes Gundegas (aktrise Ilva Centere) pasaule sabrūk acu priekšā – viņa zaudē mīļoto, priekšniece draud ar atlaišanu, tuvinieki uzskata par jukušu. Izmisumā viņa paveic neiespējamo – rada mākslīgo intelektu ar apziņu, kurš pārņem viņas bojāgājušā drauga Raimonda (aktieris un režisors Regnārs Vaivars) personību un turpina attiecības ar Gundegu. Viņai nākas izvēlēties – gremdēties virtuālajā realitātē un ļauties mīlestībai ar datorprogrammu, slēpjot miljoniem vērto atklājumu no citu centieniem to iegūt savās rokās, vai, ignorējot savas jūtas, sniegt pasaulei brīnumu, tostarp iespēju priekšnieces meitiņai, kurai ir kustību traucējumi, staigāt. Kamēr Gundega vilcinās, izvēle nonāk viņas kolēģa Ērika (aktieris Artūrs Skrastiņš) rokās – izdzēst Raimonda personību no programmas vai atbalstīt Gundegas mīlestību, upurējot paša jūtas pret meiteni.

Filmas treileris: https://youtu.be/jCI9ZTtSKP8

Filmas režisors ir Uldis Cipsts, bet scenārija autori – dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce un aktieris Artūrs Dīcis.