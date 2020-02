Atdzimst Šķieneru sporta nams

Šķieneru sporta nams stāv tukšs un kluss jau vairāk nekā desmit gadus. Līdz šim ir bijis diezgan daudz gribētāju un entuziastu, kuri labprāt būtu aizsākuši kādu darbību vecajā Šķieneru sporta zālē, taču neviens tālāk par gribēšanu nav ticis.

Biznesa ideja

Šobrīd Šķieneru sporta nama telpās ir iekārtojies Renārs Biezais ar SIA “inTag”. Viņš ir sācis savu uzņēmējdarbību, piedāvājot pavadīt brīvo laiku aktīvi draugu lokā, spēlējot lāzertagu (lāzerpeintbolu).

Viss sākās ar pašvaldības grantu konkursu, kas tiek izsludināts katru gadu. R.Biezais nolēma piedalīties ar savu biznesa ideju.

“Vasaras periodā uzvarēju šajā konkursā, taču sākotnēji viss nedaudz apstājās, un sākās ziemas periods,” atklāj R.Biezais. Taču lāzertags Gulbenē vairs nav nekāds jaunums, jo Litenē darbojas “Lāzertags LATGALE”. Izrādās, ka abi projekti tika iesniegti gandrīz vienā laikā, un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ “inTag” aktīvu darbību uzsācis vien janvāra sākumā, lai arī iegūtais konkursa finansējums ļāvis iegādāties nepieciešamo aprīkojumu jau laikus.

“Man bija jāizdomā, ar ko atšķirties, jo otri piedāvā lāzertagu spēlēt dabā. Tādēļ arī tik ļoti nesteidzos ar savu piedāvājumu un domāju, kur ir laba vieta, kur rīkot lāzertagu. Vai pareizāk – kura ir tā interesantā vieta, kuru tādējādi varētu attīstīt,” stāsta R.Biezais.

Sporta zāles iespēja

Ideja par Šķieneru sporta nama telpām radās draugu lokā. “Tagad es vairāk teiktu, ka viss stāsts un ideja ir par telpām. Stāsts ir par to, kā vecās un pamestās ēkas sākt izmantot atkal un kaut kādā mērā ieviest tajās dzīvību,” atklāj R.Biezais.

Viņš uzskata, ka šim namam ir ļoti liels potenciāls: “Kādreiz šī zāle skaitījās labākā Latvijā. Turklāt šeit vasarās trenēties brauca arī sieviešu basketbola komanda “TTT Rīga”.” Taču attīstībai ir nepieciešami līdzekļi un nams prasa lielu ieguldījumu, jo netiek apdzīvot jau gadiem. Ir nepieciešams pārvilkt elektrību, nosiltināt, atjaunot apkures sistēmu, taču šobrīd tādai izklaidei kā lāzertags šīs telpas ir kā papildu bonuss, jo rada pamestības atmosfēru. Turklāt ir svarīgi, ka Šķieneru sporta nams ir drošs: “Reti kura sporta zāle ir celta tā, kā šī, jo lielākoties visas jaunās sporta zāles balstās uz metāla konstrukciju. Šī ir kārtīgs padomju laiku mantojums, kārtīgas mūra sienas. Domājams, ka ēka pati par sevi šeit stāvēs vēl ilgi, lai arī tajā līdz šim nav notikusi nekāda darbība. Nama īpašnieki - “M.T.Z. – serviss” - ēku turpina apsaimniekot, laikus salabojot jumtu, un ir pat uzstādījuši signalizāciju drošībai.”

Šķieneru sporta namā ir daudz plašu telpu, ir gan ģērbtuves, gan atlētu istaba un pat kafejnīca. Tām visām var atrast savu pielietojumu. R.Biezais nedomā apstāties tikai pie lāzertaga, bet plāno papildināt aktīvās izklaides piedāvājumu. Jau sākotnēji ideja nebija tikai par lāzertagu, bet arī par citiem aktīvās atpūtas pakalpojumiem. Lāzertags ir tikai sākums, lai iegūtu finansējumu un ar kaut ko sāktu, jo Gulbenē ir nepieciešams plašāks aktīvās atpūtas piedāvājums.

Viens no veidiem, kā R.Biezais vēlas panākt, lai nāk atpūsties tieši pie viņa, slēpjas vietas izvēlē. “Pieaugušajiem tas varbūt ir sentimentālisms, kas piesaista, jo ļauj atcerēties, kā bērnībā šeit nākts trenēties. Tā ir iespēja ne tikai atbraukt uzspēlēt lāzertagu, bet arī pēc tam kopā atpūsties. Var uzkāpt augšā uz tādas kā terases, uz kuras siltā laikā varbūt pat var sarīkot pikniku,” stāsta R.Biezais. Viņš uzskata, ka visu vienmēr var sarunāt, ir jābūt tikai pašu iniciatīvai. Turklāt zāli kādreiz var izmantot arī dažādiem pasākumiem vai citām spēlēm.

Kā vienīgo mīnusu R.Biezais min uzpūtušos grīdu, jo nams netiek apsildīts, taču vasarā tā noteikti izlīdzināsies, un kas zina - varbūt varētu rīkot pat basketbola turnīrus.

Personīgā ieguldījuma nepieciešamība

“Jebkurā biznesā pirmie trīs mēneši ir tie smagākie un tukšākie, tādēļ, aprēķinot izmaksas, redzams, ka personiskais finansējums ir krietni patērējies,” skumji min R.Biezais.

Grantu konkursā iegūtais finansējums, lai arī bijis liels, tomēr lāzertagam nepieciešamā aprīkojuma iegādē nosedzis tikai 80 procentus, pārējo nācies pielikt no savas kabatas. Skumjākais visā ir dārgā telpu īre. Šobrīd nezinu teikt, vai kaut kas ir atmaksājies, varbūt minimāli, bet tas nemaina faktu, ka ir dārgi.”

UzziņaiLāzertags ir aktīva un interesanta šaušanas spēle, kas līdzinās jau pazīstamajam peintbolam. To var spēlēt ne tikai jauniešu grupas, bet jebkurš, kuram patīk aktīvi pavadīt brīvo laiku. Spēlētāji visbiežāk tiek sadalīti divās komandās, kas savstarpēji sacenšas, izpildot instruktora piedāvātās misijas un uzdevumus. Spēles pamatā ir moderni, bezvadu lāzera ieroči un galvas apsēji ar staru uztvērējiem. Lazertags nav bīstams veselībai, tas darbojas ar infrasarkano staru dabiskā formā, kas ir gaismas sastāvā. Stara trāpījumu jūt no galvas saites radītām vibrācijām, kā arī mirgojot saites lampiņai. Lāzertags lieliski papildina visdažādākos izklaides pasākumus, sākot ar bērnu ballītēm un beidzot ar korporatīvajiem pasākumiem. Spēle parasti ilgst vienu līdz divas stundas.