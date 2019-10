Atklās izstādi “Cimds-tradicionālais un citādais”

Šodien, 11. oktobrī, pulksten 14:00 Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejā tiks atklāta Gulbenes novada lietišķās mākslas un amatniecības izstāde “Cimds – tradicionālais un citādais”. Izstādi varēs skatīt līdz 13.novembrim, informē Gulbenes novada Kultūras pārvaldes konsultante kultūras jomā Lauma Makare.

Atklāšanas pasākumā muzikālu sveicienu sūtīs folkgrupa “Dadzes” no Jaungulbenes.

"Izstādes tapšanā piedalījušies labākie Gulbenes novada amatnieki un lietišķās mākslas meistari no 11 lietišķās mākslas kolektīviem, kā arī individuālie meistari. Izstādē būs aplūkojami ne tikai rakstainu cimdu pāri, bet arī dažādas rotaslietas un aksesuāri cimdu formā, veidoti no cimdiem. Starp adītajiem cimdiem atrodami arī šūtie darinājumi – pirkstu lelles, Ziemassvētku rotājumi un dažādi interjera priekšmeti," stāsta L.Makare.