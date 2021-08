Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība 24.augustā Balvos rīko Pateicības dienu

24.augustā SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” Balvos rīko Pateicības dienu, tādēļ 24.augusts tiek pasludināts par brīvdienu, strādājot tikai Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļām un steidzamās medicīniskās palīdzības punktam sestdienas režīmā. Par to informē SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" sabiedrisko attiecību speciāliste Lana Upīte.

“Ik dienas desmit gadu garumā, redzot mediķu un pārējā atbalsta personāla darbu, tika auklēta ideja par Pateicības dienu, kas šogad jau būs reāls pasākums. Ar šo dienu vēlamies radīt svētkus ikvienam no mums, kas jūtas piederīgs Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienībai, lai iedzīvinātu ideju jaunai kopīgai apvienības tradīcijai. Salidojums – ar esošajiem un bijušajiem darbiniekiem, kolēģiem - šogad Balvos, nākamgad Gulbenē. Kādēļ 24.augusts? Tas nav izvēlēts nejauši, to sasaistām ar Bērtuļa dienu jeb Bērtuļiem. Senatnē tā bija svinama diena, kurā godināja darba darītājus. Tā daļēji bija arī atpūtas diena, kad sētā veica tikai neatliekamos darbus, bet smagākos lauku darbus atlika uz citu dienu. Biteniekiem Bērtuļos beidzas medus vasara, tradicionāli šis ir biškopības sezonas noslēgums. Latviešu tradīcijās Bērtuļi bija arī tirgus diena. To visu ietērpsim aktivitātēs arī mēs,” saka L.Upīte.





Otrdien, 24.augustā, pie Balvu slimnīcas centrālās ieejas

No plkst. 14:00

“Esmu dzimis Balvos” pieteikto sumināšana. Būs iespēja apskatīt izveidoto attēlu kolāžu ar Balvu dzemdību nodaļā dzimušo fotogrāfijām, kuras tika iepriekš iesūtītas. Varēs iemūžināt pasākuma mirkļus foto stūrītī kopā ar saviem mīļajiem.

Plkst. 15:00

Saudzē dabu – labāk laid gaisā ziepju burbuļus “Mārtiņa Burbuļi”.

Plkst.16:30

Liepājas ceļojošais cirks “Beztemata”: atraktīva cirka meistarklase ar paraugdemonstrējumiem, kurā varēs izbaudīt cirka mākslu, gan skatoties, gan darbojoties pašiem, cirka mākslinieku pavadībā. Pieejams būs monocikls, žonglēšana ar dažādiem priekšmetiem, šķīvju virpināšana, “diabolo”, “poji”, līdzsvaru braucamais, līdzsvaru vingrinājumi uz virves, “devil stick”, līdzsvars uz lielās bumbas , 19.gs . beigu ritenis, burvju triki.

JAUTRAIS TRAUMU PUNKTS

Plkst. 15:00

SIA “Centrālā Laboratorija” piedāvātā lekcija

Visa pasākuma laikā SIA “Centrālā Laboratorija” – viena no lielākajām un modernākajām Baltijas laboratorijām ar 65 filiālēm, 25 Covid-19 paraugu savākšanas punktiem un vairāk nekā 450 darbiniekiem - aicina uz aktivitātēm bērniem, izmēģināt veiksmi “plinko” loterijā. Varēs izmērīt asinsspiedienu un noteikt glikozes līmeni asinīs.

Plkst. 16:00

SIA “Arbor Medical Korporācija” organizēta lekcija –paraugdemonstrējumi “Kā iekļaut kustību ikviena cilvēka dzīvē?!”, ko vadīs Evija Priževoite, sertificēta fizioterapeite, kura ikdienā strādā ar neiroloģiskiem, ortopēdiskiem, onkoloģiskiem, kardioloģiskiem un pulmonoloģiskiem pacientiem dažādās vecuma grupās. Medicīnas iekārtu un preču tirgotājs, kā arī medicīnas iekārtu servisa apkalpotājs SIA “Arbor Medical Korporācija”, kas šo gadu pavada 20.jubilejas zīmē, visa pasākuma garumā piedāvās veselības veicināšanas aktivitātes, konkursus un loterijas, kā arī iespēju iegādāties dažādas medicīnas preces no pasaulē atzītiem ražotājiem par īpašām cenām.

Kanisterapija – iespēja izzināt terapijas būtību un iespējas.

Vai zini, kā aprīkota ātrās palīdzības mašīna? Iespēja apskatīt un izjautāt, nofotografēties.

Izglītojošais un interaktīvais centrs “Dzelzceļš un Tvaiks” piedāvās izzināt dzelzceļa attīstības vēsturi caur spēlēm un praktisku darbošanos.

Plkst. 17:00

Starts veloorientēšanās censoņiem.

Plkst. 19:00

Muzikāli sveicieni un pateicības ziedi, piedaloties dziedātājai Olgai Rajeckai un Mārim Grigalim.

Mākslinieciski augstvērtīgu vides objektu prezentācija ar mākslinieces līdzdalību, kas tuvāko gadu laikā taps pie Balvu un Gulbenes slimnīcām.



Visa pasākuma laikā

Zaļais tirdziņš, kurā būs iespēja izdarīt savu labāko pirkumu.

Radošajās darbnīcās varēs nodoties radīšanai un darināšanai, atrast sevī mākslinieku.

Savas labākās emocijas tvert “Foto pieturā”.

Par muzikālu noskaņu gādās folkgrupa “Dadzes”, Anda un Dita, folkloras kopa “Upīte”.