Bibliotēkā - izstāde “Myxomycota u.c”

Gulbenes novada bibliotēkā no 14.oktobra līdz 11.novembrim izstāde “Myxomycota u.c”. Izstādē “Myxomycota u.c” skatāmas gļotsēnes un sēnes Hertas fotogrāfijās.





Interese par fotogrāfiju un tās praktizēšana sākta jau padsmit gadu vecumā, apmeklēti kursi un krātas zināšanas praksē – fotografējot draugus, ģimeni, pasākumus un dabu. Tie ir augu portreti. Vērojot to, kas aug līdzās, meklējot, izzinot, atrodot vārdu.





Myxomycota ir gļotsēņu grupas latīniskais nosaukums. Gļotsēnes ir līdzīgas sēnēm, tomēr sēņu valstij tās vairs nepieskaita, jo atšķirībā no sēnēm, tām piemīt vairākas dzīvniekiem raksturīgas iezīmes. Lai arī pēc izskata gļotsēnes mēdz atgādināt sēnes, to attīstības cikls ir citādāks , bet būtiskākā atšķirība – gļotsēņu ķermenis ir kustīgs, tas virzās uz ūdeni un prom no gaismas (var sasnieg 0,5mm/min ātrumu). Latvijā atrastas vismaz 70 sugas.





U.c. šajā gadījumā ir citas sēnes un piepes. Dodoties sēņot mans galvenais rīks nav ne nazītis, ne groziņš, bet fotoaparāts, tādēļ arī bildēs redzamās sēnes, nav ierastās bekas, bet gan dažās īpatnas sēnes. Latvijā līdz šim konstatētas apmēram 4100 sēņu sugu, no kurām apmēram 1100 ir cepurīšu sēnes, ap 120 – piepju sēņu, bet ap 50 dažādu pūpēžu sēņu sugu. Pārējās galvenokārt ir dažādas mikroskopiskās sēnes un saprotrofas sēnes sastopamas gaisā, ūdenī un augsnē.





Lai arī bildēs ietverta vien neliela daļa daudzveidīgās sēņu pasaules, ceru, ka tas rosinās skatītājus ciešāk ielūkoties dabā, saskatot ne tikai tās ēdamo vai naudisko vērtību, bet izjust jaunatklājēja prieku ieraugot neredzētus dabas veidojums un dažādības skaistumu.





Izstāde tapusi ar LLKC Gulbenes nodaļas atbalstu un pirmo reizi bija saktāma Bānīša svētku laikā lokālā "Siltumnīca".