Bibliotekā notiks praktisks seminārs – meistarklase par dokumentālās prozas rakstīšanu

Gulbenes novada bibliotēkā 12.novembrī pulksten 12.00 notiks praktisks seminārs – meistarklase par dokumentālās prozas rakstīšanu (creative non-fiction writing), informē Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska.

Semināru vadīs žurnāliste un rakstniece, ASV Aiovas universitātes docente Ināra Vērzemnieks, kura pazīstama ASV. Viņa saņēmusi vairākus apbalvojumus par daiļliteratūru un dokumentālo reportāžu, kā arī bijusi Pulicera godalgas fināliste žurnālistikā. I.Vērzemnieks saņēmusi Anšlava Eglīša un Veronikas Janelsiņas fonda balvu literatūrā, kas tiek piešķirta ārzemēs dzīvojošiem latviešu rakstniekiem un māksliniekiem.

"Pētot savas dzimtas likteni, Ināra Vērzemnieks sarakstījusi grāmatu “Among the Living and the Dead” (“Starp dzīvajiem un mirušajiem”). Autore tajā vēsta par savas dzimtas ciešanām Otrā pasaules kara un pēckara gados, kad tika sašķelta ģimene, kurai nācās pamest dzimtās mājas “Lembi” Jaungulbenes pagastā. Viņas pirmā grāmata “Among the Living and the Dead” ir ievērojama ne tikai kā izcils literārs darbs, kas atzīta tādos Amerikas un Lielbritānijas vadošajos izdevumos kā The New York Times, The Washington Post un The Guardian, bet arī kā nopietna grāmata, kas atklāj daudzas latviešu kultūras un vēstures nianses angliski lasošiem lasītājiem saprotamā un saistošā veidā," stāsta L.Baranovska.

Semināram var pieteikties ikviens, kurš vēlas uzlabot savu rakstīšanas prasmi medijos, iemēģināt roku rakstniecībā un žurnālistikā. Semināra darba valoda – angļu un latviešu. Pasākumu atbalsta ASV vēstniecība.



Semināram jāpiesakās: inese.kaleja@gulbenesbiblioteka.lv; tālrunis 64471460