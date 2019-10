Bibliotēkā - tikšanās ar dzejnieku Ilmāru Šlāpinu

17.oktobrī cikla “Abās pusēs” ietvaros aicinām uz tikšanos ar dzejnieku Ilmāru Šlāpinu.





Plkst 13.00 uz tikšanos aicināti jaunieši, bet 18.00 tiek aicināts ikviens interesents.





Ilmārs Šlāpins (1968) ir latviešu publicists, filozofs, tulkotājs, dramaturgs, dzejnieks un pasaules mūzikas dīdžejs.





Kopš pusaudža gadiem spēlē diskotēkas un organizē koncertus, dienējis armijā, divus gadus pavadot arī Afganistānā, studējis filozofiju un pasniedzis lekcijas par Austrumu reliģijām. Kopš 1993.gada ir viens no žurnāla “Rīgas laiks” redaktoriem, veidojis radio raidījumu "Rīgas Laiks klausās" radio "Klasika", radio NABA ēterā bijis viens no raidījuma “Zaļais karogs” autoriem un joprojām veido pasaules mūzikas raidījumu “Atrastās skaņas”. Publicējies lielākajos Latvijas laikrakstos, interneta žurnāla satori.lv galvenais redaktors no 2011. līdz 2019. gadam.





2007.gadā iznāk pirmais dzejoļu krājums “Karmabandha”, publicēti divi anekdošu krājumi par vidējo latvieti "Anekdotes par vidējo latvieti un Raini" (2007) un "Anekdotes par vidējo latvieti un konkrētiem cilvēkiem" (2009), 2013.gadā izveidojis mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu “Jauno latviešu valoda”, 2016.gadā tiek izdota bērnu grāmata "Es tiešām gribu sunīti" sērijā Bikibuks. 2019.g. rudenī tiek izdots otrais dzejoļu krājums “Es nemāku, komatus”. Autors vairāk nekā desmit lugu un mūziklu tulkojumiem un atdzejojumiem Latvijas teātru izrādēm. Raksta libretus muzikāliem iestudējumiem un teātra uzvedumiem. Veidojis muzikālos skaņu celiņus izrādēm "Advente Silmačos" (Liepājas teātris), "Vigīlija" un "Greinholma metode" (Jaunais Rīgas teātris).





Ciklu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.