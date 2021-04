Bibliotēku nedēļa “Darīt neticamo!” Gulbenes novada bibliotēkās

No 19. līdz 23. aprīlim Beļavas pagasta bibliotēkā - “Kusties! Domā! Meklē! Lasi! Radi!”. Kustīgi, radoši un pētnieciski uzdevumi dabā un telpā 5 dienām - katrai dienai 1 uzdevums. Informācija par uzdevumiem būs “Facebook” Beļavas pagasta bibliotēkas profilā.

No 19. līdz 23. aprīlim Daukstu pagasta bibliotēka izaicina izpildīt 5 uzdevumus! Informācija par uzdevumiem - “Facebook” Daukstu pagasta bibliotēkas profilā.

No 19. līdz 23. aprīlim Lizuma pagasta bibliotēkā - “Grāmatu šifrs”. Katru dienu bibliotēkas “Facebook” un “Twitter” profilos tiks publicēts 1-2 grāmatu vāku attēli ar "aizpludinātiem" nosaukumiem, kuri jāšifrē (nosaukumi šifrēti ar emocijzīmēm).

No 19. līdz 23. aprīlim Lizuma pagasta bibliotēkā “Vai zini terminus?”. Krustvārdu mīkla, kuras atminēšanai visērtāk izmantot “Letonika.lv”.

No 19. līdz 23. aprīlim Lizuma pagasta bibliotēkā - “Grāmatu tēli dzīvo arī multfilmās”. Pēc dotajiem multfilmu ekrānšāviņu attēliem jāatpazīst un jānosauc grāmata.

No 19. līdz 23. aprīlim Rankas pagasta bibliotēkā - dažādas dienas aktivitātes bibliotēkas “Facebook” profilā.

No 19. līdz 23. aprīlim Tirzas pagasta bibliotēkā - aptauja. Bibliotēkas lasītāju un apmeklētāju interešu un vajadzību izzināšana.

No 19. līdz 23. aprīlim Tirzas pagasta bibliotēkā - “Pirkstiņleļļu uznāciens”. Tirzas pirmsskolas grupas "Mākonīši" bērni katru dienu uzklausīs citu lelli audzinātājas izpildījumā no bibliotēkas "Grāmatu kastes".

No 19. līdz 24. aprīlim Stāmerienas pagasta Kalnienas bibliotēkā - "Bibliotēka. Kādu to redzi tu?". Bibliotēkas lietotāju un pārējo interesentu anketēšana par bibliotēkas pakalpojumiem, to nozīmi un nepieciešamību.