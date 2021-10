Bilžu grāmata bērniem “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu” (konkurss)

Bērnu grāmatu izdevniecība “Liels un mazs” laidusi klajā bilžu grāmatu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu”, ko uzrakstījusi Signe Viška un ilustrējusi Elīna Brasliņa.

Grāmata stāsta par aizrautīgo un apņēmīgo Kati un viņas mierpilno vectēvu. Mazajai meitenei piemīt temperaments un vēlme nekavējoties rīkoties, lai piepildītu savas ieceres. Lēmumu pieņemšana viņai neprasa liekas pārdomas. Taču viņa apbrīno vectēva prasmi dzīvot rāmi un mierīgi, ieturot nemainīgu dzīves ritmu. Šo vecuma viedo vienkāršību Kate sauc par “vectēvu pasauli” un vēlas būt tajā piederīga, tādēļ atrod asprātīgus paņēmienus, lai ārēji līdzinātos vectēvam. Vectēvs pieņem šos spēles noteikumus un ļauj meitenei justies kā “īstam vectēvam”.

Šī grāmata ir Signes Viškas (1997) debija bērnu literatūrā. Autore studējusi vācu filoloģiju un piedalījusies Literārās akadēmijas darbnīcā, ko vadīja Inga Žolude. Viņa tulko, raksta stāstus, un kopš 2019. gada darbojas “Radio NABA”.



Māksliniecei Elīnai Brasliņai jau ir pieredze “ātras dabas un straujas rīcības” meiteņu tēlu veidošanā: tādas ir gan viņas Mimmi no animācijas filmas un komiksa “Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi”, gan detektīve Poga no Luīzes Pastores grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi”. Katei viņa atradusi neatkārtojamu, spilgtu vizuālo raksturojumu, kam palīdz izvēlētā krāsu zīmuļu tehnika – vairākkārt pārvelkot līnijas, ilustrācijās radīts dinamikas un ņirboņas iespaids. Mazā Kate ir īsts sprādziens, bet viņas vectēva lielais augums ar to kontrastē un pauž mieru.

Grāmatas izdošanu atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds.





Atbildi pareizi... un, iespējams, laimēsi Signes Viškas grāmatu bērniem “Kate, kas gribēja kļūt par vectēvu”.

1. Kur Signe Viška ieguvusi vidējo izglītību?

a) Jēkabpils vidusskolā,

b) Varakļānu vidusskolā,

c) Ērgļu vidusskolā.

2. Kādā valodā Signe Viška tulkojusi subtitrus Oskara Rupenheita filmai “Kriminālās ekselences fonds”?

a) krievu,

b) angļu,

c) vācu.

3. Nosauciet vēl kādu grāmtu, kuras virsrakstā ir vārds “vectēvs”!

Sūti atbildes līdz 10.oktobrim uz e-pastu “laime@dzirkstele.lv” vai īsziņā uz tālruni 26415659, norādot vārdu un uzvārdu!





28.septembrī laikrakstā “Dzirkstele” izsludinātā konkursa atbildes: 1. b) filmu par Benjamiņu sauc “Emīlija. Latvijas preses karaliene”; 2. a) Laima Muktupāvela sarakstījusi 11 grāmatas; 3. c) pirmo Laimas Muktupāvelas grāmatu sauc “Šampinjonu derība”. Laimas Muktupāvelas romānu “Mīla. Benjamiņa” laimējusi Līga Lāce. Balvu var saņemt redakcijā.