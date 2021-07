Covid-19 laiks ievieš korekcijas Gulbenes pilsētas svētku svinēšanā

Lai šajā nedēļas nogalē apmeklētu Gulbenes pilsētas svētkus, jāņem vērā, ka atsevišķas svētku aktivitātes varēs apmeklēt tikai ar Covid-19 sertifikātiem vai negatīviem Covid-19 testiem. Būs iespēja uz vietas bez maksas veikt ātro Covid-19 testu, kā arī vakcinēties pret Covid-19.

Pasākumus dzeltenajā (daļēji drošajā) līmenī (tie ir koncerti) varēs apmeklēt ar sertifikātu vakcinētie (pabeigts pilns vakcinācijas kurss), ar sertifikātu pārslimojušie (pēdējā pusgada laikā), ar negatīva testa sertifikātu, bērni līdz 12 gadu vecumam bez sertifikāta. Pasākumus zaļajā (drošajā) līmenī (koncerti kūku bodes “Gardums” terasē) varēs apmeklēt tikai tie, kuri pabeiguši Covid-19 vakcinācijas kursu vai kuriem ir derīgs pārslimošanas sertifikāts.







Pagaidām testu apmaksā valsts

Gulbenes novada pašvaldība informē, ja persona nav vakcinējusies, bet, piemēram, vēlēsies apmeklēt svētku laikā pasākumus, būs jāuzrāda negatīvs testa rezultāts. Līdz 1.augustam Covid-19 testu apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem.

Testu var veikt Gulbja laboratorijā vai Centrālajā laboratorijā. Tests derīgs 48 stundas pēc testa veikšanas brīža. Jārēķinās, ka rezultātu saņemšana pēc testa veikšanas ir līdz 24 stundām, piekļuve Covid-19 sertifikātam pēc rezultātu saņemšanas - līdz 2 stundām. Būs iespēja veikt arī ātros antigēnu testus. Izbraukuma testēšana uz vietas Gulbīšu parkā - 23. un 24.jūlijā no pulksten 16.00 līdz 23.00. Pirms pasākumiem jādodas uz testa nodošanas punktu veikt siekalu testu. Jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), jānosauc savs telefona numurs. Pēc apmēram 15 minūtēm īsziņā saņemsiet testa rezultātus, pēc kāda laika varēs piekļūt Covid-19 sertifikātam. Ja tuvākās pusstundas laikā nevarēs piekļūt digitālajam sertifikātam, teritorijā varēs iekļūt, uzrādot oriģinālo testa rezultātu īsziņu un personu apliecinošu dokumentu. Testa rezultāts derīgs 6 stundas pēc testa veikšanas brīža.

Ienākot pasākuma teritorijā, jāuzrāda derīgs Covid-19 sertifikāts papīra vai elektroniskā formā, personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte), vārds, uzvārds un telefona numurs ieejas personalizēšanai. Drošības pēc vēlams sertifikātu nodrošināt abos veidos. Lai pārliecinātos par sertifikāta derīgumu, sertifikāta QR kodu var noskenēt mājaslapā “Covid19sertifikats.lv” vai aplikācijā “Covid19Verify”.



Nedrīkst aizmirst par drošības ierobežojumiem

Jāņem vērā drošības ierobežojumi dzeltenajā (daļēji drošajā) līmenī (koncertos), proti, jāievēro distance, nedrīkst drūzmēties. Sēdvietās blakus var atrasties ne vairāk kā divas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā četras personas no vienas mājsaimniecības. Bērniem līdz 7 gadu vecumam pasākuma apmeklējums atļauts kopā ar kādu no vecākiem.

Darbosies arī Covid-19 sertifikātu informatīvais punkts Gulbenes novada bibliotēkā 22. un 23.jūlijā no pulksten 10.00 līdz 18.00, 24.jūlijā – no pulksten 9.00 līdz 15.00. Informatīvā punkta tālrunis: 64471335.

Ja sertifikātu nav iespējams pieprasīt un saņemt elektroniski (nav iespējas autentificēties sistēmā), to var pieprasīt papīra formātā vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (Ābeļu ielā 2, telefons 64473257, darba laiks 22.jūlijā no pulksten 8.00 līdz 17.00, 23.jūlijā no pulksten 8.00 līdz 16.00).

Savukārt Gulbīšu parkā 24.jūlijā no pulksten 9.00 līdz 18.00 būs iespēja vakcinēties ar “Pfizer-BioNTech” ražoto Covid-19 vakcīnu "Comirnaty".