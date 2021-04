Dabas muzejs aicina putnu fotogrāfus piedalīties konkursā

Atzīmējot tradicionālās Putnu dienas, Latvijas Nacionālais dabas muzejs izsludina fotokonkursu „Mans putns”. Fotogrāfi-amatieri aicināti iesniegt savus īpašos Latvijā uzņemtos kadrus, kuros redzami savvaļas putni.

Fotokonkurss „Mans putns”, kopš 2002. gada, ir viena no gaidītākajām muzeja pavasara aktivitātēm. Konkursa mērķis vienmēr ir bijis mudināt cilvēkus vērīgāk ieskatīties dabā, to labāk iepazīt un izprast. Tas veicina sabiedrības interesi un domu apmaiņu par putniem, to dzīvesveidu un norisēm dabā.

Gadu gaitā izveidojies pastāvīgu konkursantu loks, kas turpina pārsteigt organizatorus ar unikāliem kadriem. Ar prieku vērojam, kā ilggadējie dalībnieki nomaina vecuma grupas, aizvien pilnveidojot iemaņas fotografēšanā un putnu sugu atpazīšanā. Arī šogad aicinām piedalīties un draudzīgā konkurencē ar citiem pacīnīties par Latvijas uzņēmēju un organizāciju sarūpētajām balvām.

Konkursā darbi tiks vērtēti četrās vecuma grupās – bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori. Viens dalībnieks drīkst iesniegt vienu līdz trīs bildes. Darbu iesniegšana - līdz 9. maijam. Konkursa nolikums, pieteikšanās un plašāka informācija muzeja mājaslapā www.dabasmuzejs.gov.lv .

Balvas sarūpējuši „Merķeļa druka”, „Ozolkalns”, „Lauku ceļotājs”, „Brīvs.lv”, z/s „Adzelvieši”, Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs un Latvijas Nacionālais dabas muzejs.