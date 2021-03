Digitālās nedēļas aktivitātes Gulbenes novada bibliotēkās

No 22. līdz 26.martam Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) organizē Eiropas Digitālo nedēļu Latvijā. Digitālā nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņā “ALL Digital Week 2021” un notiek Latvijā jau 12. reizi.

Gulbenes novada bibliotēkas sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Baranovska informē, ka Gulbenes novada bibliotēkas ik gadu aktīvi iesaistās Digitālās nedēļas aktivitāšu organizēšanā. Šogad Gulbenes novada pagastos ir plānots realizēt kopumā 28 aktivitātes, tostarp konsultācijas datubāzu lietošanā, virtuālās izstādes, konkursi, viktorīnas. Plašāks pagastu bibliotēku piedāvātais aktivitāšu plāns skatāms mājaslapā www.gulbenesbiblioteka.lv jaunumu sadaļā.

Ņemot vērā situāciju šobrīd, kad daudzi pasākumi jārealizē attālināti, Gulbenes novada bibliotēka iedzīvotājiem piedāvā 5 attālinātos pasākumus.

22. martā plkst. 16.00 - izglītojošs seminārs “Sabiedrības paradumu maiņa un digitālās prasmes ikdienai” (tiešraide Gulbenes novada bibliotēkas Facebook lapā).

24. martā plkst. 13.00 - nodarbība “Digitālā pratība” (nepieciešams iepriekš pieteikties https://forms.gle/VhAE1wqJq56B2Zfi7 ).

25. martā plkst. 16.00 - tiešsaistes apmācību kurss “Pirmie soļi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)” (nepieciešams iepriekš pieteikties https://forms.gle/Aam3ksDSPkZKYdz9A ).

26. martā plkst. 14.00 - praktiska nodarbība “Digitālās vides vizualizāciju sagatavošana” (nepieciešams iepriekš pieteikties https://forms.gle/nxgBMsR12No68NN68 ).

No 22. līdz 26. martam - konsultācijas pa telefonu un e-pastu “Digitālo izaicinājumu risināšana”.

Plašāk par aktivitātēm:

“Riga TechGirls” līdzradītāja un mentoru programmas vadītāja un “Tildes” valodu tehnoloģiju biznesa vadītāja Diāna Butina seminārā “Sabiedrības paradumu maiņa un digitālās prasmes ikdienai” stāstīs par to, kā šodien ir mainījušies sabiedrības paradumi digitālo prasmju pielietošanā, kā arī par digitālo prasmju nepieciešamību ikdienai. Semināram nav nepieciešams iepriekš pieteikties, vien jāieplāno 22.martā plkst. 16.00 pieslēgties Gulbenes novada bibliotēkas “Facebook” tiešraidei!

Tiešsaistes nodarbībā “Digitālā pratība” tiks runāts par drošu sociālo tīklu lietošanu un drošību internetā, lai pēc iespējas vairāk pasargātu sevi. Nodarbībā tiks ietverta arī medijpratības tēma. Nodarbību vadīs Anita Priede no Latvijas Drošāka interneta centra.

Tiešraides apmācību kursā "Pirmie soļi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)" tiks stāstīts un rādīts par to, kā pieslēgties BIS un izveidot pilnvaru no privātpersonas darbībām BIS (piemēram, pensionārs no Gulbenes uzticēs savam mazdēlam vai sertificētam speciālistam); ko darīt, ja personai, kas plāno būvēt, pārbūvēt, u.c., nav ne eID, ne internetbankas, lai autentificētos uz uzsāktu būvniecību BIS, kas jau vairāk nekā gadu ir izdarāms tikai elektroniski BIS; kur ir apmācību materiāli un palīdzība, lai darbotos BIS un uzsāktu būvniecību saviem spēkiem.

Nodarbībā “Digitālās vides vizualizāciju sagatavošana” tiks apskatīti digitālās vides vizuālo materiālu sagatavošanas principi, tendences un piemēri, kā arī ietvertas praktiskas mācības vizuāļu sagatavošanā bezmaksas tiešsaistes rīkos. Nodarbību vadīs Annija Graustiņa - sociālo mediju mārketinga stratēģe un lektore ar vairāk nekā 7 gadu pieredzi.

Konsultāciju laikā “Digitālo izaicinājumu risināšana” visu nedēļu darbdienās no 10.00 līdz 18.00 varēs gūt konsultācijas, kā lietot internetbanku; kā atrisināt radušās problēmsituācijas datora, interneta vai viedtālruņa lietošanā. Saziņa iespējama, rakstot uz e-pastu “ ruta.bokta@gulbenesbiblioteka.lv” vai “ indra@gulbenesbiblioteka.lv” vai zvanot uz tālruni 64474825.