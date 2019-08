Druvienas ainavas plenērā glezno 15 mākslinieki

Plenēram “Izglezno novadu 2019”, kas no 5. līdz 9.augustam norisinājās Druvienā, bija pieteikušies 15 cilvēki – no Jaunpiebalgas, Rīgas, Cesvaines, Aizkraukles, Rēzeknes, kā arī pašmāju dalībnieki no Gulbenes, Beļavas, Druvienas un Lejasciema, informē māksliniece Ilvija Juškeviča.







Viņa atklāj, ka daļa no dalībniekiem bija pašdarbnieki, kuri ar lielu aizrautību glezno savam un citu priekam.







"Visvairāk gleznās tika atainots Druvienas dīķis, muiža, Vecā skola – muzejs, Druvienas lauki, meži un ziedi. Diemžēl divas dienas plenēra laikā lija lietus. Pirmajā lietainajā dienā patvērāmies Vecajā skolā, kur gleznojām skolas interjeru un vecos priekšmetus. Tur mūs laipni uzņēma Kristīne Krama, kura rūpējās, lai mums nekā netrūktu un papildināja mūsu gleznošanas laiku ar interesantiem stāstiem par Druvienas un Skolas vēsturi. Otrajā lietainajā dienā gleznojām ziedus Druvienas kultūras centrā. Katru dienu pēcpusdienā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt “Plenēra skoliņu”," stāsta I.Juškeviča, kura skoliņas dalībniekiem deva padomus un ieteikumus ainavu gleznošanā.





Plenēra noslēgums norisinājās 17.augustā, kad notika Druvienas skolas salidojums.







"Skolas pagalms visas dienas garumā tika izdaiļots ar plenēra darbu izstādi. Bija aplūkojami aptuveni 60 darbi. Tika rīkota arī maza gleznu izsolīte par “mazām naudiņām”. Mēs iepazinām Druvienas kultūras mantojumu, par kuru bijām sajūsmā. Gan par Vecās skola - muzeju, gan par kultūras nama milzīgajiem sienas gleznojumiem, metāla kalumiem, gan par muižas ēku. Tie vēl jo projām mums vēsta par ‘’to laiku’’ notikumiem. Šis plenērs tiek rīkots bez finanšu piesaistes, tāpēc, no sirds sakām paldies Druvienas kultūras darbiniekiem un visiem pārējiem druvieniešiem par laipno uzņemšanu un atbalstu!" saka māksliniece I.Juškeviča.