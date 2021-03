Druvienas Latviskās dzīvesziņas centrā - Ritas Zepas gleznu izstāde

Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra vestibilā aplūkojama Ritas Zepas gleznu izstāde.



“Rita Zepa ir centra gleznošanas studijas dalībniece. Šī izstāde ir veltīta pavasarim – gleznās ir ziedi – no tulpēm līdz saulespuķēm. Izstāde būs aplūkojama līdz 1. jūnijam. Šobrīd tā apskatāma arī virtuāli Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra “Facebook” lapā,” informē Druvienas Latviskās dzīvesziņas centra pārstāve Vanda Jurita Bariņa.

Viņa stāsta, ka joprojām tiek piedāvātas aktivitātes brīvā dabā, Druvienas muižas spēle lietotnē “Actionbound”, “Geochaching” punkts Druvienas muižas apbūves teritorijā, var izstaigāt muižas parku, aplūkot autentisko torni (2017.gadā tika veikti torņa atjaunošanas darbi), kas vienīgais saglabājies no muižas laikiem, tiesa, šobrīd gan to var aplūkot tikai no ārpuses.