Druvienas mīkla – par godu svētkiem

Tuvojas 4.maijs – Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas diena, kad jau piekto gadu svinam Baltā galdauta svētkus.

“Tagad mēs visi strādājam attālināti, tomēr katru gadu šis ir tāds nozīmīgs pasākums, ko mēs svinam. Druviena ir Gulbenes novada pērle, ar ko novads var lepoties. Uz svētkiem pagastā skanēs mūzika, būs izgaismots lielais ozols. Kultūras namā ir izstāde “Priekšauta stāsts” - kāds noteikti tajā dienā iegriezīsies kultūras namā, jo mums jau iedzīvotāju nav daudz. Kultūras nama durvis būs atvērtas. Meitenes ceps pīrādziņus, kas būs uz balti klātā galda. Būs ugunskurs, uz kura vārīsim tēju. Viss notiks drošā attālumā,” stāsta Druvienas kultūras nama vadītāja Valda Putene.

Par godu svētkiem Jānis Ozols, kurš dzimis, audzis Druvienā, tagad studē Rīgā, sastādījis krustvārdu mīklu par savu pagastu. Trīs veiksmīgākajiem minētājiem V.Putene sola balviņas saistībā ar Druvienu. Atbildes sūtiet uz e-pastu “info@dzirkstele.lv” vai vēstulē (Ābeļu iela 8, Gulbene, LV - 4401) līdz 10.maijam.







HORIZONTĀLI

1. Tirzas kreisā krasta pieteka Druvienas pagastā.

4. Brāļi, komponists un lietišķās mākslas meistars, kuri dzimuši Druvienas apkārtnē.

10. Latviešu gadskārtu svētki, kuros notika brīvdabas izrādes “Skroderdienas Silmačos”.

11. Bērnu popgrupa.

14. Viens no puikām Jāņa Poruka stāstā “Kauja pie Knipskas”.

16. Dzejnieks, kura aktīvistu grupa uzstādīja Silmaču piemiņas akmeni.

17. Folkloras grupa.

18. Lauksaimniecības iestādes, kas kādreiz atradušās Druvienā un Pērlē.

20. Meitene, personāžs “Skroderdienas Silmačos”.

23. Kolhozs, kas padomju laikos darbojās Druvienas teritorijā.

25. Druvienas muižas telpās izveidots - “Druvienas Latviskās ... Centrs”.

28. Novada senākais muzejs - Druvienas ... skola-muzejs.

29. Baronu dzimta, kas Druvienas muižu pārvaldīja no 1836. līdz 1898. gadam.

30. Druvienas pagasta attīstības biedrība «Pērļa ...».

31. ... rajons - administratīva vienība, kurā Durvienas ciems/pagasts ietilpa no 1949. līdz 1956. gadam.

32. Pārtikas produkts, ar kura aroda prasmēm slavena bija Ausma Poruka.

VERTIKĀLI

1. Koku veidojums, kas sastopams Druvienā, iebraucot pa lielajiem ceļiem.

2. ... teātris - teātris, kurš ilgus gadus veidoja brīvdabas izrādes “Skroderdienas Silmačos”.

3. Mistisks ezers Pērles silā.

5. Druvienas muižas daļa, ko atjaunoja 2017. gadā.

6. Silmaču māju saimnieks “Skorderdienās Silmačos”.

7. Mēnesis, kurā tiek aizvadītas Jāņa Poruka dzejas dienas.

8. Viens no puikām Jāņa Poruka stāstā “Kauja pie Knipskas”.

9. Būve, kas atrodas Pērlē un ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

12. Lielākā ūdenstilpe Druvienas pagastā.

13. Jumta segums, kas kādreiz klājis visu muižas jumtu.

15. Jāņa Poruka dzimtās mājas.

19. Tirzas kreisā krasta pieteka Druvienas pagastā.

21. Jāņa Poruka stāsts.

22. Ģimene, kas piedalījās TV šovā «Dziedošās ģimenes».

25. Personāžs «Skroderdienās Silmačos», kuru pirmajā izrādē Druvienā atveidoja Iveta Brauna.

26. Pēdējā baronu dzimta, kas pārvaldījusi Druvienas muižu.

27. Apdzīvota vieta, kur kādreiz atradies Tilta krogs.

- Sastādījis Jānis Ozols