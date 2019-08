Druvienas "Silmačos" notiks nometne jauniešiem "Starp trijām saulēm"

No 23.-24. augustam Druvienas "Silmačos" norisināsies jauniešu dienas nometne (no 15 līdz 27 gadi), kurā būs iespēja pilnveidot savas muzikālās, gan sportiskās, gan mākslinieciskās, gan deju mākslas, kā arī improvizācijas prasmes. Par to informē Zigrīda Imanta Kručena.

"Kopīgi gatavosim ēst, dosimies pārgājienā, makšķerēsim, dziedāsim, dejosim un piedalīsimies daudzās citās aktivitātēs. Piebilstams, ka dalībnieku vietu skaits - ierobežots. Pieteikties var pa tālruni 20243967," stāsta Z.I.Kručena.