Dzejas dienas Gulbenē: aicina tikties ar dzejniecēm Agnesi Krivadi un Annu Belkovsku

10. septembrī plkst. 13.00 Dzejas dienu ietvaros Gulbenes novada bibliotēka aicina uz tikšanos ar dzejniecēm Agnesi Krivadi un Annu Belkovsku. Būs iespēja dzirdēt dzejnieču lasījumu, kā arī piedalīties diskusijā par dzeju, radošajām nozarēm, sabiedrību un dzejas lomu tajā.



Agnese Krivade dzimusi 1981. gadā. Studējusi sabiedriskajās attiecības, strādājusi par žurnālisti, darbojusies sabiedrisko attiecību un reklāmas jomā. Rakstījusi kultūras slejas laikrakstam, literatūras kritikas, dzejoļi un stāsti publicēti periodikā, kopkrājumos.

2007. gadā izdots pirmais dzejoļu krājums „Bērnība” (izdevniecība “Neputns”).

Dzejniece ir ieguvusi "sliktās meitenes" tēlu un iesaistīta vairākos Latvijas kultūras un literatūras skandālos. Viens no tiem 2015. gada 28. septembrī pēc incidenta Āgenskalna Valsts ģimnāzijā, kad skolotājai Ivetai Ratinīkai tika izteikts neoficiāls aizrādījums par A. Krivades dzejoļa "ō" analīzi stundas laikā. Dzejolī, kas sākas ar vārdiem "ō, svētīgi, svētīgi sasvīdušie...", izmantoti vairāki no krievu valodas nākuši lamu vārdi, kas raisīja sabiedrības diskusiju par to, vai šāds materiāls ir apskatāms vidusskolas klasē. Daudzi šajā situācijā saskatīja cenzūras iezīmes.

Pēc vairāku tulkotāju iniciatīvas tika apkopoti dzejoļa "Ō" tulkojumi citās pasaules valodās (franču, angļu, itāļu, vācu, japāņu, grieķu, poļu, ivritā u.c.), un diskusija par dzejā izmantotajiem izteiksmes līdzekļiem ieguva starptautisku rezonansi. Šeit mūziķa Shipsea skaniska interpretācija dzejoļa angliskajai versijai: https://www.youtube.com/watch?v=DxbUvCtbMsU



Māksliniece uzsvērusi, ka uzskata - skolās literāra daudzveidība ir tikai apsveicama. „Lielākoties jaunie ļaudis ar dzeju iepazīstas tieši literatūras stundās, un man skolas gados tieši šīs stundas bija vismīļākās, jo īpaši tāpēc, ka mana superīgā literatūras skolotāja Rozenbauma deva lasīt jauno autoru darbus. Tas, ka tur bija sekss, bezsakars un rupjības, man vispār deva kaut kādu ticību tam, ka dzīve būs izturama, ka pasaule nesastāv tikai no robotiem, kas saka "pareizi" vai "nepareizi'. Man patika arī klasiskā literatūra, bet tas tomēr bija diezgan tālu no reālās dzīves, tā psiholoģiski nesagatavoja tam, ar ko būs jāsaskaras, izejot uz ielas.”



Krivades dzejolis “Ērikas Bērziņas jautājums” Andra Indāna muzikālajā apdarē no dzejas diska “Lex poeticus” https://nabamusic.bandcamp.com/track/agnese-krivade-rikas-b-rzi-as-jaut-jums





Anna Belkovska, dzimusi 1992. gadā Preiļos, ir dzejniece, dramaturģe un realitātes šovu subtitru tulkotāja. Latvijas Kultūras akadēmijā studējusi programmā “Drāmas un teksta studijas”, pabeigusi Literārās akadēmijas meistardarbnīcas pie Jāņa Rokpeļņa un vairākas reizes piedalījusies seminārā “Aicinājums”. Gribējusi kļūt par ķirurģi vai rakstnieci, sākusi rakstīt prozu, dzejai pievērsusies 18 gadu vecumā. Dzejā saista spēle ar valodu. Dzejoļi publicēti periodikā un dzejas antoloģijā “Kā pārvarēt niezi galvaskausā” (izdevējs Valters Dakša).

Anna Belkovska kopā ar kolēģiem radio raidījumā “Pagrabs” par dzejas antoloģiju: https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/pagrabs/ka-parvaret-niezi-galvaskausa-atbild-anna-belkovska-kirils-vilhe.a112555/



Tikšanos rīko Gulbenes novada bibliotēka, atbalsta Valsts Kulturkapitāla fonds