"Dzelzceļam un Tvaikam" apmeklētāju netrūkst, tālākie viesi - no Brazīlijas un Amerikas

Izglītojošā un interaktīvā centrā “Dzelzceļš un Tvaiks” domā par attīstību, arvien plašāku un interesantāku piedāvājumu un realizē jaunas ieceres.

Apmeklētājiem tagad tiek piedāvāts jauns pakalpojums – izlaušanās istaba “Perons 13”, kur vienas stundas laikā jāatrisina dažādi āķīgi jautājumi, jāatslēdz vairākas atslēgas, lai nokļūtu līdz galvenajai, kas atslēgs izlaušanās istabas durvis. Spēles izveides sadarbības partneris un atbalstītājs ir “Xalianse” un Rihards Račko.

Centra ekskursiju vadītājs, organizators un tagad arī vadītāja pienākumu izpildītājs Aleksandrs Lustiks “Dzirkstelei” stāsta, ka ar izlaušanās istabas piedāvāto pakalpojumu cer piesaistīt vietējo uzmanību. “Tas ir mūsdienīgi, un ir jāiet līdzi laikam. Ir vērts pamēģināt izlauzties! Būs interesanti!” sola A.Lustiks.

Viņš stāsta, lai taptu izlaušanās istaba, uzrunāts stāmerenietis R.Račko, kurš ir ideju ģenerētājs “Xalianses” izlaušanās istabām. “Viņš ir zinošs, kā to interesanti izveidot. Ceru, ka ar izlaušanās istabu piesaistīsim ne tikai tūristus, bet tiešām arī vietējos, kuriem nedēļas nogalē vai darbdienā gribas kaut ko kopā padarīt. Pieci vai seši cilvēki, samaksājot ieejas maksu, tagad var pamēģināt izlauzties,” saka A.Lustiks.

Izlaušanās istaba nav vienīgais jaunums. Pašlaik centrā var darboties ar vairāk nekā 30 dažādām interaktīvām ierīcēm, un visu laiku tiek domāts par jaunām, lai apmeklētājiem šī vieta būtu saistoša.

Pašlaik, darbojoties ar vairāk nekā 30 interaktīvām ierīcēm par dzelzceļa nozari, ikviens var gūt priekšstatu par fizikas likumsakarībām, nākotnes tehnoloģijām, karjeras izglītības ievirzēm tehniskās un inženierzinātņu jomās. Savukārt centrā piedāvātie tematiskie pasākumi attīsta radošumu un komandas saliedēšanos. Apmeklētāji var uzzināt par lokomotīvju attīstību, iedarbināt gaisa vilcienu, minot velosipēdu un ražojot elektroenerģiju.

“Ir plānots, ka uz septembri būs arī otrs velosipēds, bet mazāks, jo pie mums ciemos nāk arī bērnudārznieki, lai arī viņiem ir iespēja praktiski darboties, piemēram, iedarbinot gaisa vilcienu. Cenšamies padomāt par visām vecuma grupām. Ikdienā te strādājot, redzam, kam mazais bērns tiek klāt un kam ne. Un tad domājam. Bet, ja atkal atbrauc pieaugušais, tad jāpadomā arī par to, lai viņam tas viss atkal nešķistu pārāk bērnišķīgi,” skaidro A.Lustiks.

Centra apmeklētāju uzmanību piesaista gan “Lokomotīvju ciltskoks”, kurš pašiem jāsaliek, gan arī spēle “Iedarbini lokomotīvi!”. A.Lustiks novērojis, ka tā vislielāko interesi raisa mazākajos centra apmeklētājos. “Ir gadījies, ka pieaugušie nevar izkustināt lokomotīvi, bet bērni ar šo spēli lieliski tiek galā,” stāsta A.Lustiks. Drīzumā būšot arī spēle “Dispečers”. Ir iespēja iznomāt elektrovelosipēdus, kas arī esot ļoti pieprasīti. Centrā var rīkot arī dzimšanas dienas svinības, un šādas svinības arī ir notikušas, bet tās vairāk ir ziemas periodā.

A.Lustiks skaidro, ka centrā notiek arī tematiskās ekskursijas, ko iecienījušas skolas. Tad uzsvars tiek likts uz nākotnes profesijas izvēli. “Mēs esam izpētījuši, kurās skolās var mācīties, piemēram, par IT speciālistu, dzelzceļnieku, un tad arī pastāstām, kur var apgūt šīs profesijas un cik ilgi ir jāmācās,” skaidro A.Lustiks.

A.Lustiks atzīst, ka šajā sezonā centrā apmeklētāju netrūkst. Tālākie viesi ir bijuši no Brazīlijas un Amerikas. Krāsainās podziņas pasaules kartē liecina, ka lielākā daļa apmeklētāju ierodas no Eiropas, bet pagājušajā vasarā, kā norāda A.Lustiks, centru apskatīja arī japāņi un ķīnieši.

“Arī šobrīd pie šīs situācijas apmeklētāju netrūkst. Piemēram, nesen centru apmeklēja sešas igauņu ģimenes, kuras nebija te ieradušās kopā. Mūsu mērķauditorija galvenokārt ir ģimenes ar bērniem, jo bērni visu te izmēģina ar lielu azartu. Nāk arī senioru grupas, bet viņi vairāk ir ieinteresēti klausīties tieši vēsturi un to, kas mūsdienās ir mainījies salīdzinājumā ar viņu jaunību. Ir vietējās Gulbenes ģimenes, kas nāk uz šejieni regulāri, lai te kopā ar bērniem darbotos. Arī Gulbenes novada skolas ir apmeklējušas centru. Bērniem un pusaudžiem te ļoti patīk. Labi, ka Gulbenē ir tāda vieta, kur var atvest 30 bērnus un kaut ko padarīt. Un visu laiku tiek domāts par to, lai būtu kaut kas jauns. Brīvdienas mums ir visražīgākās. Nenoliedzami, apmeklētāju plūsma ir atkarīga no laika apstākļiem: ja slikts laiks, tad cilvēki meklē iekštelpas; ja labs laiks, tad vairāk uzturas ārā,” stāsta A.Lustiks.