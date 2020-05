Eiropas dienā – Eiropas filmas tiešsaistē

Šajā nedēļas nogalē no 8. maija vakara īpašu Eiropas kino piedāvājumu skatītājiem sarūpējuši Baltijas valstu, Horvātijas un Slovēnijas Creative Europe Media biroji – programmā “Spēcīgi stāsti no mazām valstīm” divu diennakšu laikā var tiešsaistē noskatīties četras filmas, kas veidotas šajās nelielajās Eiropas valstīs.

Atzīmējot Eiropas dienu, no 8. maija vakara 48 stundu garumā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Horvātijas un Slovēnijas iedzīvotāji varēs baudīt četras starptautisku festivālu atzītas un programmas Radošā Eiropa MEDIA atbalstītas filmas. Pasākumu organizē RE MEDIA biroji visās iesaistītajās valstīs, lai skatītājiem atklātu mazāk zināmas kino pērles un būvētu virtuālu tiltu no Baltijas jūras uz Adrijas jūru.

Filmas būs pieejamas Latvijā, Horvātijā, Igaunijā, Lietuvā un Slovēnijā no 8. maija pulksten 21:00 līdz 10. maija pulksten 21:00 MEDIA biroja mājaslapā šeit:

http://www.mediadesklatvia.eu/specigi-stasti-no-mazam-valstim/



Programma:

LAIKA TILTI / Bridges of Time (2018, režisori Kristīne Briede un Audrius Stonys, Latvija, Lietuva, Igaunija)

Latvijas Simtgades filma, triju Baltijas valstu kopražojums kā veltījums 20. gadsimta 60. gadu kinodokumentālistikas meistariem – “kino dzejolis par kino dzejniekiem”. Apzināti atteikušies no hronoloģiskas faktu izpētes, autori poētiskā dokumentālā kino strāvojuma kopainu atklāj, izmantojot pašu filmas varoņu tēlaino rokrakstu.

Treileris: https://vimeo.com/277321042

LOMU SPĒLES / Pretenders (2016, režisors Vallo Toomla, Igaunija, Latvija, Lietuva)

Psiholoģiska drāma vientuļā jūras krastā. Anna un Juhans cer, ka izdosies uzlabot attiecības, atpūšoties bagātu draugu piejūras mājā. Viņi piedāvā naktsmājas vētras pārsteigtam pārim, kuri savukārt uzskata viņus par iespaidīgās mājas īpašniekiem. Anna un Juhans iejūtas jaunajās lomās un uzsāk spēli, tomēr tā jau itin drīz kļūst viņiem bīstama.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=500Hp6HRsSU&feature=emb_title

SAULE AUGSTU DEBESĪS / The High Sun (2015, režisors Dalibor Matanić, Horvātija, Slovēnija, Serbija)

Romantiska drāma, filma par aizliegtas mīlestības bīstamību un spēku – trīs mīlas stāsti trīs desmitgadēs divos ciematos, atklājot Balkānu etniskā naida seno vēsturi.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=pcWDMgipJ78&feature=emb_title

NAKTS DZĪVE / Nightlife (2016, režisors Damjan Kozole, Slovēnija, Bosnija&Hercegovina, Ziemeļmaķedonija)

Krimināldrāma. Kādu nakti Ļubļanas galvenajā ielā atrod augsta ranga advokātu – viņš guļ asins peļķē, ar suņa kodumu rētām. Slimnīcā mediķi cīnās par viņa dzīvību, bet advokāta sieva ir satriekta un baiļu mākta. Šīs nakts laikā viņa būs spiesta atkāpties no morālajiem standartiem, pēc kuriem līdz šim dzīvojusi.

Treileris: https://www.youtube.com/watch?v=En0vTV9I3iQ&feature=emb_title