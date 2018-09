Emocionālā video iemūžināts Pasaules velokurjeru čempionāts

No 22. līdz 26. augustam Rīgā norisinājās 26. Pasaules velokurjeru čempionāts. Pasākumā piedalījās gandrīz 500 dalībnieki un brīvprātīgie no 45 valstīm. Par divkārtējiem čempioniem jeb uzvarētājiem gan galvenajās, gan kravas velokurjeru sacensībās kļuva Klāra Felisa no Austrijas un Džimijs Bargisens no Dānijas.

Čempionātā piedalījās arī 24 dalībnieki no Latvijas. No tiem vislabāk veicās SIA “Velokurjers” velokurjeram Otto Pirtniekam, kas, atkārtodams savus šī gada Eiropas velokurjeru čempionāta panākumus, ieguva 3. vietu kravas velosipēdu sacensībās, nepārspējot vien divus pieredzējušus braucējus no Dānijas Džimiju Bargisenu un 2. vietas ieguvēju Lasi Kofodu.

Nozīmīgākās disciplīnas - galvenā un kravas velosipēdu sacīkste - notika Rīgas Tehniskās universitātes Ķīpsalas kompleksā, kur ierobežotā teritorijā bija jāveic vairāk nekā 100 dažādu piegāžu, pārvadājot dažāda izmēra priekšmetus. Citas kategorijas ietvēra galvenokārt fiksēto pārnesumu velosipēdu lietotāju vidū populāras sacensības.

Tāpat notika aktivitātes, kas līdz šim pasaules čempionātos nebija pārstāvētas: katamarānu sacensības, “pump track” sacīkste Centra sporta kvartālā un velosipēdu kameru troses vilkšana. Katru vakaru pēc sportisko disciplīnu aizvadīšanas dalībnieki un citi interesenti baudīja kultūras programmu. Visas čempionāta norises dienas sadarbībā ar “Colortime Videography” aizraujoši iemūžinātas videofilmā.



Nākamgad čempionātu organizēs Indonēzijas galvaspilsētas Džakartas velokurjeri, bet tiesības to rīkot 2020. gadā šogad izcīnīja Bogotas (Kolumbija) pārstāvji.