Gaismas ceļā iekļauta arī Stāmerienas pils

Ievērojot epidemioloģiskās prasības, Latvijā durvis apmeklētājiem var vērt arhīvi, bibliotēkas, muzeji un tiem radniecīgas mākslas un vēstures eksponēšanas vietas. Stāmerienas pils un Alūksnes stacijas bagāžas šķūnis, kurā ierīkota multimediāla ekspozīcija, ciemiņus gaidīs no šīs sestdienas, 5. jūnija. Šie ir divi no 60 objektiem, kas šovasar iekļauti Kultūras ministrijas informatīvajā kampaņā “Atrastā Latvija”. Par to informē Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas referente Edīte Matuseviča.

Kampaņas laikā Latvijas iedzīvotāji tiek aicināti epidemioloģiski drošā veidā apmeklēt no jauna izveidotos un atjaunotos objektus - muižas, pilis, baznīcas, katedrāles, muzejus, dabas takas, dārzus estrādes, torņus tiltus, promenādes, pludmales un citus. Visi objekti sarindoti septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos, tūrisma maršrutos, kas caur pagātni palīdzot ceļotājam ieraudzīt Latvijas šodienu – Gaismas ceļā apvienoti objekti Alūksnē, Smiltenē, Stāmerienā un Cesvainē. Vairāk par objektiem un tajos veiktajiem ieguldījumiem var uzzināt mājaslapā “Atrastalatvija.lv”.

Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus aktīvāk apmeklēt objektus, visi ir aicināti piedalīties Latvijas atrašanas spēlē. Spēlē, atzīmējot savu apmeklējumu, novērtējot objektu, kā arī atbildot uz testa jautājumiem, būs iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas nakšņot un baudīt maltīti Šlokenbekas muižā vai Ungurmuižā vai lidot ar “Zērgli” Siguldā.

Stāmerienas pilij veikta jumta un fasādes atjaunošana un restaurācija vairāk nekā 1200 kvadrātmetru platībā. Nostiprinātas un pārbūvētas pamatu un pagrabstāva bojātās daļas, veikta ēkas pamatu vertikālā hidroizolācija, fasādes restaurācijas darbi – mūrēšana, 99 vēsturisko logu restaurācija, atjaunotas fasādes skulptūras, kā arī no jauna izgatavotas pergolas-kolonnas, restaurēti ciļņi un pils ieejas pakāpieni. Atjaunotas jumta koka konstrukcijas un segums, kā arī jumtā izbūvēts vēsturiskais virsgaismas logs ar jumta izbūvi piramīdas formā. Jumta konstrukciju atjaunošanas laikā maksimāli saglabātas oriģinālās konstrukcijas, restaurējot un protezējot bojātās vietas. Tāpat atjaunoti un papildināti inženiertīkli – lietus ūdens kanalizācija, apgaismojuma, elektroapgādes, video, audio un sakaru kabeļi.

Alūksnes stacijas šķūņa ēka projektā atjaunota tajā apjomā, kādu tā bija ieguvusi vairāk nekā 100 gadu garajā mūžā. Lai radītu apkurināmu telpu, vēsturiskajai ēkai tika izveidots dublējošs – jauns karkass uz ārpusi. Oriģinālā pieeja ēkas atjaunošanā ļāva iegūt siltumnoturīgu ēku, vienlaikus dodot iespēju eksponēt maksimāli daudz kvalitatīvo oriģinālo konstrukciju un oriģinālā apšuvuma materiāla. Projektā veikta pieguļošās teritorijas labiekārtošana un vēsturiskā perona atjaunošana.

Atjaunotajā bagāžas šķūnī ierīkota laikmetīga kas veltīta Gulbenes-Alūksnes šaursliežu līnijai. Ekspozīcijā stilizētos 10 staciju logos garām slīd vietējā ainava, gluži kā braucot vilciena vagonā. Apskatāmi dažādi interesanti priekšmeti, grīdas vitrīna ar četru veidu sliežu platumiem. Ikviens ir aicināts digitāli ieraudzīt un sajust, kā pasauli redz vilciena mašīnists. Ekspozīcijas stāsti ir balstīti gan personīgās atmiņās par vietu, gan atspoguļo tehniskas detaļas par vilcieniem un dzelzceļa kustību.

Pirmie, novērtējot Latvijas tūrisma jaunieguvumus, septiņus kultūras un dabas mantojuma ceļus iepazina Latvijas ceļotāji un blogeri. Gaismas ceļā devās populārā ceļojumu bloga “Sapnumedniece.lv” veidotāji Alīna un Jēkabs Andrušaiti. “Gaismas ceļš ir patiesi izgaismojoša iespēja iepazīt atjaunotus un atdzimušus objektus reģionā. Alūksnes stacijas bagāžas šķūnis un Stāmerienas pils bija mūsu favorīti, kurus iesākām apmeklēt ikvienam,” atzina Alīna un Jēkabs Andrušaiti pēc Gaismas ceļa iepazīšanas.

Kampaņas laikā līdztekus Alūksnes stacijas šķūnim un Stāmerienas pilij Gaismas ceļā vēl apskatāmi šādi objekti un tajos veiktās pārmaiņas: Alūksnes pilsdrupas, Tempļa kalna paviljons-rotonda, Fītinghofu dzimtas mauzolejs, Smiltenes evaņģēliski luteriskā baznīca un Cesvaines pils.

Atjaunošanas un būvniecības darbi īstenoti kopš 2018. gada divās kārtās, atjaunojot un izbūvējot 60 kultūras un dabas mantojuma objektus 40 Latvijas pašvaldībās, kā arī veidojot un attīstot tajos jaunus kultūras un tūrisma pakalpojumus. Atsevišķos objektos darbi vēl turpinās, un tie tiks pilnībā pabeigti 2022. gada nogalē. No kopumā ieguldītajiem 68 miljoniem eiro, 34,9 miljoni eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļi, bet 33 miljoni eiro ir valsts un pašvaldību ieguldījumi.

Kultūras ministrija administrē Eiropas Savienības fondu līdzekļu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī ar to saistītos pakalpojumus” 1. un 2. kārtā veiktos ERAF ieguldījumus Latvijas reģionos esošā kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā, aizsargāšanā un attīstībā.