Gatavošanās Ziemassvētkiem tirdzniecības centrā "Valleta" Valmierā

Gatavošanās gada sirsnīgākajiem svētkiem ir sākusies. Arī tirdzniecības centrs „Valleta” Valmierā aicina ciemos ikvienu, lai sarūpētu jaukas svētku dāvanas gan sev, gan tuviniekiem. Kā ierasts, decembrī tirdzniecības centra veikaliem pievienosies vietējie amatnieki, mājražotāji un citi tirgotāji ar precēm, lai radītu īstu svētku sajūtu.





Jau šobrīd „Valleta” 3. stāvā mājvietu radis „Valmieras Ziemassvētku veikaliņš”, kura piedāvājums veidots tikai no Latvijā ražotām precēm – našķiem, traukiem, izstrādājumiem no ādas, rotām, svecēm, dekoriem, cepumu formām ar latvju zīmēm un citām interesantām lietām. Papildu 3.stāvā ar dāvanām, kas patiesi sildīs saņēmēju sirdis – vilnas segām, vestēm, čībām, mājas zābaciņiem un cimdiem – izvietojusies „Ādas un vilnas fabrika”.





No 7.decembra „Valleta” 1. stāvā piedāvājumu papildinās vietējo amatnieku un mājražotāju gatavoti ķermeņa kopšanas produkti, visdažādākās sveces, kūpināti gaļas izstrādājumi, medus produkti un gardas piparkūkas. 2.stāvā koka suvenīrus un priekšmetu apdrukas pakalpojumus piedāvās „Superdāvanas”.





Savukārt, Ziemassvētku vecītis gan mazus, gan lielus šogad uz tikšanos „Valletā” aicinās 15., 16., 22., 23. un 24. decembrī no pulksten12.00 līdz 15.00. Papildu svētdienās – 9., 16. un 23. decembrī no pulksten 12.00 līdz 15.00 – centra 3.stāvā bez maksas darbosies radošās darbnīcas, kurās ikviens no dažādiem audumiem un dabas materiāliem varēs pagatavot savus unikālos eglīšu rotājumus.