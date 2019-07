Gregs: no sirds būšu priecīgs jūs visus satikt!

Dziesmu autors, izpildītājs un ģitārists Gregs (Grigorijs Gorodko) par godu 55 gadu jubilejai tieši savā dzimšanas dienā, 20.jūlijā, ikvienu aicina uz savu koncertu, kas notiks Gulbenes kultūras centrā. Biļetes var iegādāties “Biļešu paradīzē” vai Gulbenes kultūras centrā.

Koncerta laikā klausītājiem būs iespēja atskatīties uz viņa muzikālo veikumu. Koncertu kopā ar Gregu vadīs šarmantā aktrise, dziedātāja, pasākumu vadītāja Vita Baļčunaite, kura arī dziedās. Gregs iepriecinās klausītājus, atrādot virtuozās prasmes, gan ar akustisko gan elektrisko ģitāru atskaņojot dažāda stila skaņdarbus, kā arī izpildīs paša sacerētās dziesmas kopā ar saviem draugiem Latvijā pazīstamiem māksliniekiem. “Nebūs tā, ka viens pats Gregs uzies uz skatuves un viss. Dažādi mākslinieki visu laiku rotēs. Koncertā uzstāsies A.Baltacis, māsas Berezinas, G.Linga, G.Lintiņš un daudzi citi. Uzstāsies arī deju kolektīvs “Apinītis”. Esmu autors pavadījumam. Būs īpašie viesi, bet tas ir pārsteigums, kas tie būs,” par savu jubilejas koncertu stāsta Gregs.

Koncerts ir kā atskaites punkts Grega radošajai dzīvei. “Tā ir mana bagāža, ko esmu sakrājis, un to arī vēlos parādīt saviem klausītājiem. Koncertā nebūs dziesmas roka stilā, skanēs sentimentālas dziesmas, varēs atcerēties jaunības laikus,” smaidot saka Gregs.

Pēc dabas Gregs ir kautrīgs, bet ļoti atsaucīgs, vienmēr smaidīgs, emocionāls, uzstājīgs un mērķtiecīgs. Kādreiz spēlējis ar grupām “Bruģis”, “Kodols”, “One day”, “Dūmi”, kā arī ar Džoniju Salamanderu. Muzicējis arī ar “Pink Floyd”.

Šobrīd Gregs spēlē ģitāru grupā “Baltie lāči”, kā arī apmāca jaunos ģitāras spēlētājus Gulbenes un Balvu novadā. Uz rudens pusi gaidāmas pārmaiņas, jo ar jauno mācību gadu viņš mūziku, iespējams, mācīs Gulbenes novada valsts ģimnāzijā. Arī no Balvu skolas esot saņēmis šādu piedāvājumu. Tagad viņš māca ģitārspēli jauniešu centros, kur to vēlas jaunieši.

Radošajā dzīvē viņa temps ir kļuvis lēnāks un pārdomātāks. “Nerakstu dziesmas citu pēc citas, lai tik kaut ko sarakstītu. Tagad dziesmas rakstās lēnām, pārdomājot. Nespiežu uz roku, esmu viegls, mierīgāks, rakstu par mīlestību un dzīvi. Tā ir forša, klausāma un baudāma mūzika. Parasti, braucot mašīnā, ir tie mirkļi, kad rodas dziesmas. Ir dziesmas, kurām sākums ir, bet tālāk neiet. Tās stāv plauktā noliktas. Vienmēr esmu bijis pedants un maksimālists. Gribas - ja dara, tad izdara labi. Tagad nav tie laiki, lai varētu atļauties halturēt. Klausītājs skatās gan uz kurpēm, gan apģērbu, gan dziesmu. Klausītājs filtrē, ko vēlas, pieprasa kvalitāti. Un pazaudēt klausītāju var ātri,” zina teikt Gregs.

20.jūlijā viņš ikvienu aicina uz savu jubilejas koncertu, kurš notiks Gulbenes kultūras centrā pulksten 19.00, bet balle - Vecgulbenes muižā pulksten 22.00. Gregs sola, ka tā būs vēl nebijusi balle Vecgulbenes muižā! Ballē muzicēs “Rumbas kvartets”, kā arī koncerta viesmākslinieki. Darbosies brīvais mikrofons, kur jebkuram viesim būs iespēja apsveikt jubilāru. Būs bufete, dažādas aktivitātes, katram viesim ierodoties tiks uzsaukta vīna glāze. “No sirds būšu priecīgs jūs visus satikt!” saka Gregs.

Ielūgumu uz balli var iegādāties “Kantes krogā” vai arī zvanot menedžerei pa tālruni 29404698.

Jubilejas koncerts paredzēts ne tikai Gulbenē. 5.oktobrī tas notiks arī Alūksnē, bet 1.novembrī - Rīgā.