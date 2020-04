Grupa "Čipsis un Dullais" izdod jaunu dziesmu un aicina fanus piedalīties klipa tapšanā

Grupa “Čipsis un Dullais” piedāva dziesmu “Pašbūšana (Vēstules II)” un aicina fanus iesūtīt savus “pašbūšanas” video, kas tiks izmantoti oficiālajā dziesmas klipā.

"Pašbūšana (Vēstules II)" ir pirmais vēstnesis no drīzumā gaidāmā jaunā albuma, kurā būs 10 kompozīcijas – gan tādas, kas jau dzirdētas koncertos, gan pavisam jaunas.



“Šis ir tāds brīdis visu mūsu dzīvē, ko vēl ilgi atcerēsimies, tāpēc izmanto to! Šoreiz esam izkāpuši no savas komforta zonas un dziesmas panta tekstu daļēji vai pilnībā aizguvuši no interneta dzīlēm. Jaunā dziesma ir par aktuālo - mīlestību karantīnas laikā. "Čipsis un Dullais" dzied par dzīvi - tik smieklīgu un skumīgu, kāda tā ir,” stāsta grupas pārstāvji.

Kopā ar dziesmu grupa aicina fanus un atbalstītājus piedalīties dziesmas klipa tapšanā, iesūtot video ar telefona pārlūkošanu sev ērtā pozā vai īpaši drosmīgajiem – piedziedājuma iedziedāšanu, skatoties tieši kamerā. Gatavais video jāiesūta grupas "Facebook" lapā līdz 30.aprīlim.



Fiziskā albuma prezentācijas koncerts ir pārcelts uz 18. septembri, taču internetā jaunā albuma prezentācija gaidāma jau drīzumā.



Dziesma “Pašbūšana (Vēstules II)” klausāma šeit



Drīzumā tā būs dzirdama arī populārākajos straumēšanas servisos.